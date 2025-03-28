Coyotl + Macehualli Mycelium Membership

Comrade. $60-120 sliding scale / year ($5-10/month). $60 base charged here, additional donation added below!
Please calculate your total amount and include the remaining balance under the section that says "Add a donation for Coyotl Macehualli". For example, if you would like to give $100 for this membership, please add $40 as the additional donation. /// Camarada $60-120 escala móvil / año ($5-10/mes). Al finalizar su membresía, la tarifa básica aparecerá como $60. También tendrá la opción de agregar una donación adicional a nuestra organización. Por favor, calcule el monto total e incluya el saldo debajo la sección que lee "Agregar una donación para Coyotl Macehualli". Por ejemplo, si desea donar $100 para esta membresía, agregue $40 como donación adicional.
Coyotl + Macehualli Membership - Volunteer
Free
Valid until February 26, 2027
Volunteer-based (30 hours within 12 months). Minimum of 3 hours required within the first month.
Voluntariado (30 horas dentro de 12 meses). Minimo de 3 horas requerido dentro el primer mes.
