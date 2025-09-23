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Cozy Blanket Campaign

Size Large (50x60) - Checkerboard item
Size Large (50x60) - Checkerboard
$32

Checkerboard logo design


Proudly printed in Michigan


Full area sublimation printing, 300 gsm

Soft, cozy, 100% polyester minky fabric

Hemmed Edges for Durability

Crisp printing, unlimited colors

0
Size Extra Large (60x70) - Checkerboard item
Size Extra Large (60x70) - Checkerboard
$40

Checkerboard logo design


Proudly printed in Michigan


Full area sublimation printing, 300 gsm

Soft, cozy, 100% polyester minky fabric

Hemmed Edges for Durability

Crisp printing, unlimited colors

0
Size Large (50x60) - Tie-Dye Viking item
Size Large (50x60) - Tie-Dye Viking
$32

Viking Tie-dye logo design


Proudly printed in Michigan


Full area sublimation printing, 300 gsm

Soft, cozy, 100% polyester minky fabric

Hemmed Edges for Durability

Crisp printing, unlimited colors

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Size Extra Large (60x70) - Tie-Dye Viking item
Size Extra Large (60x70) - Tie-Dye Viking
$40

Viking Tie-dye logo design


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Full area sublimation printing, 300 gsm

Soft, cozy, 100% polyester minky fabric

Hemmed Edges for Durability

Crisp printing, unlimited colors

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Size Large (50x60) - Forward H item
Size Large (50x60) - Forward H
$32

New "forward H" logo design


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Full area sublimation printing, 300 gsm

Soft, cozy, 100% polyester minky fabric

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Size Extra Large (60x70) - Forward H item
Size Extra Large (60x70) - Forward H
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