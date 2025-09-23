Cozy Blanket Campaign

Offered by
About this shop
Checkerboard logo design
Proudly printed in Michigan
Full area sublimation printing, 300 gsm
Soft, cozy, 100% polyester minky fabric
Hemmed Edges for Durability
Crisp printing, unlimited colors
Checkerboard logo design
Proudly printed in Michigan
Full area sublimation printing, 300 gsm
Soft, cozy, 100% polyester minky fabric
Hemmed Edges for Durability
Crisp printing, unlimited colors
Viking Tie-dye logo design
Proudly printed in Michigan
Full area sublimation printing, 300 gsm
Soft, cozy, 100% polyester minky fabric
Hemmed Edges for Durability
Crisp printing, unlimited colors
Viking Tie-dye logo design
Proudly printed in Michigan
Full area sublimation printing, 300 gsm
Soft, cozy, 100% polyester minky fabric
Hemmed Edges for Durability
Crisp printing, unlimited colors
New "forward H" logo design
Proudly printed in Michigan
Full area sublimation printing, 300 gsm
Soft, cozy, 100% polyester minky fabric
Hemmed Edges for Durability
Crisp printing, unlimited colors
New "forward H" logo design
Proudly printed in Michigan
Full area sublimation printing, 300 gsm
Soft, cozy, 100% polyester minky fabric
Hemmed Edges for Durability
Crisp printing, unlimited colors
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!