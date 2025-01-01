CPC Women's Health Resource's 39th Benefit & Silent Auction

Hosted by

Air Compressor - Master Mechanic; Marshall Thiel Family item
$50

Starting bid

Listed Value: $509.00 Air Compressor: Donated by: The Marshall Thiel Family Master Mechanic, 15 gallon, 120v, 15a, 200 psi air compressor, 4.0 scfm at 90 psi & 5.0 scfm at 40 psi, features a heavy duty 1.5 hp induction motor & a long life oil free pump that delivers a maximum 200 psi which equates to longer tool run times & efficiency, 7" wheels provide maximum portability, fully enclosed motor & pump shroud protects all vital components.
All the Buzz Apiary - Honey Basket - Dave Lamore item
$15

Starting bid

Value: $60.00 All the Buzz Apiary - Honey Basket - Donated by: Dave Lamore: Basket Includes: Wooden Crate, Ceramic Bee Coffee Mug, Two - 2.5 oz & Two - Pints Honey, Honey Comb, Ceramic Bee Measuring Spoons, Kitchen Towel, Tea Towel
Anchor Hocking Cake Set item
$10

Starting bid

Value: $35.00 Anchor Hocking Canton Cake Stand Set: INCLUDES: This glass serveware set contains (1) 13-inch cake plate on stand and (1) 11.5-inch dome. Display what you bake in a dish that's worthy of it. DURABLE: This glass cake dome is a mix of durable glass and expert style. Crafted to optimize display, beautify more than your food. For best results, we recommend hand washing your cake stand & dome. USE: These glass cake domes fit the most casual homes and the finest restaurants. For a blow-out event or a genuine way to show off mom's latest creation – a versatile design means maximum usage. Also doubles as a punch bowl.
1549 Matthew's Bible Folio Size Leaf item
1549 Matthew's Bible Folio Size Leaf
$10

Starting bid

Value: Priceless 1549 Matthew's Bible Folio Size Leaf, The Prophetye of Jeremye, The 1 Chapter: This specific leaf originates from a 1549 reprint of the Matthew's Bible with the notes revised by Edmund Becke. William Tyndale (1494-1536) began to craft a new English translation of the Bible in 1524. Armed with Erasmus' Greek New Testament and Luther's German text. He completed his English translation of the New Testament in just one year. The printing shop was raided, forcing him to begin anew and he released a smaller version in 1526. While working on his Old Testament translation, Tyndale was betrayed and arrested. He was convicted of heresy, strangled, and burned at the stake. His last words were: "Lord, open the king of England's eyes." Within a year his prayers were answered. His colleague Miles Coverdale (1488-1568) completed the first English translation of the Bible in 1535. John Rogers (1505-1555) worked on a translation that used Tyndale's work, completing the Old Testament based upon the Hebrew text. This version was first released in 1537 under the pseudonym of the Thomas Matthew. This Bible is known as the Matthew's Bible or the Tyndale-Matthew Bible and welds together the best work of Tyndale and Coverdale. According to Herbert, this version is generally considered to be the primary version of our English Bible. Rogers would be burned at the stake during the reign of Bloody Mary.
Bird Seed & Bird Feeder - Superior Farm Supply item
$5

Starting bid

Value: $16.00 Bird Seed & Bird Feeder: Donated by: Superior Farm Supply 2-1 wild bird feeder, wild bird food
Blue Gate Restaurant - Theater - Inn item
Blue Gate Restaurant - Theater - Inn
$75

Starting bid

Value: $395.00 Blue Gate Restaurant - Theater - Inn: Riegsecker Marketplace, Shipshewana, IN. Expires: 12/31/25. Blue Gate Garden Inn - One Night in a Classic Room Blue Gate Garden Theater - Two Theater Tickets Blue Gate Restaurant - Two Meals Theater vouchers may be upgraded to the blue or red seating for an additional charge. See website for shows. Many available! www.thebluegate.com
Brookview Farm Beef with Essenhaus Egg Noodles item
Brookview Farm Beef with Essenhaus Egg Noodles
$5

Starting bid

Value: $17.00 Brookview Farm Beef with Essenhaus Egg Noodles: Meat donated by Brookview Farm, Archbold, Ohio, 2 - Chunk Beef 14.5oz, 1 - Wide Noodle 16oz
Brookview Farm Beef & Chicken with Essenhaus Egg Noodles item
Brookview Farm Beef & Chicken with Essenhaus Egg Noodles
$10

Starting bid

Value: $33.00 Brookview Farm Beef & Chicken with Essenhaus Egg Noodles: Meat donated by Brookview Farm, Archbold, Ohio, 2 - Chunk Beef 14.5oz, 2 - Chicken 14.5oz, 1 - Extra Wide Noodle 16oz, 1 - Wide Noodle 16oz
Brookview Farm Chicken with Essenhaus Egg Noodles item
Brookview Farm Chicken with Essenhaus Egg Noodles
$5

Starting bid

Value: $16.00 Brookview Farm Chicken with Essenhaus Egg Noodles: Meat donated by Brookview Farm, Archbold, Ohio, 2 - Chicken 14.5oz, 1 - Wide Noodle 16oz
Brookview Farm Pork with Sweet Baby Ray's BBQ item
Brookview Farm Pork with Sweet Baby Ray's BBQ
$10

Starting bid

Value: $30.00 Brookview Farm Pork with Sweet Baby Ray's BBQ: Meat donated by Brookview Farm, Archbold, Ohio, 4 - Pork Chunks 14oz 2 - BBQ 18oz
Brown’s Blessed Bees Honey Crate & More item
Brown’s Blessed Bees Honey Crate & More
$15

Starting bid

Value: $70.00 Brown’s Blessed Bees Honey Crate & More: A Crate of Bee Beautiful Items “Be Happy and Smile” Sign, “Just Bee” Sign, Raw Honey – 1 Quart, Raw Honey - 1 Pint, Sweet Baby Ray’s Honey BBQ, Artificial Succulent Plant, Bee Pottery Bowl Planter, Crocheted Bee Keychain, Kitchen Towel, Flannel Baby Blanket.
Buckeye Baby Basket item
Buckeye Baby Basket
$15

Starting bid

Value: Priceless Buckeye Baby Basket: Basket Includes: Handmade Newborn Size Buckeye Helmet Hat, Handmade 0-3 Month Buckeye Beanie, 0-3 Month Buckeye Onesie, OSU Pacifier, OSU Bib, OSU Bottle, My First Buckeye Board Book
Bussick Orthodontics - Fort Wayne, IN - $1000 Off item
Bussick Orthodontics - Fort Wayne, IN - $1000 Off
$40

Starting bid

Value: $1045.00 Bussick Orthodontics - Fort Wayne, IN - $1000 Off Treatment & Free Teeth Whitening: Certificate entitles a NEW PATIENT to a: FREE Exam, FULL Diagnostic Records, DETAILED Treatment Plan, FREE Whitening for LIFE, $1000 OFF the START of new braces, clear braces, or Invisalign treatment with Dr. Bussick! Also includes a RTIC 15 Can Lightweight Backpack. Designed like a backpack. Built like a cooler. Locks in the cold for up to 24 hours.
Car Wash Bucket - Bryan Auto Value item
Car Wash Bucket - Bryan Auto Value
$10

Starting bid

Value: $40.00 Car Wash Bucket : Donated by Bryan Auto Value: car wash bucket, microfiber chenille scrubber wash pad, Spun Gold car washing mitt, 3pk microfiber detailing towels, 2pk yellow microfiber towels, 1 gray microfiber towel, 1 blue microfiber towel, 2-in-1 microfiber detailing towel, 2pk microfiber applicator pads, ArmorAll Ultra Shine Wash & Wax - 1PT
Car Wash Bucket - Defiance Advance Auto Parts item
Car Wash Bucket - Defiance Advance Auto Parts
$20

Starting bid

Value: $80.00 Car Wash Bucket: Donated by: Defiance Advance Auto Parts: car wash bucket, ArmorAll Ultra Shine Wash & Wax - 2QT, Spray Way glass cleaner, Scott Shop glass paper towels for glass & chrome, Autocraft 3pk microfiber towels, Black Magic Tire Wet - 23oz, Autocraft 3pc interior detail brushes, Autocraft microfiber sponge with scrubber, TurtleWax Headlight Lens Restorer, Little Trees Black iCE 6pk air fresheners
Chainsaw (Echo) and More - Arps Hardware Defiance item
Chainsaw (Echo) and More - Arps Hardware Defiance
$75

Starting bid

Value: $283.00 Chainsaw (Echo) and More: Donated by: Arps Hardware Lawn and Garden Center, Defiance, Ohio: Echo chainsaw (model CS-310) with 2.6 fl oz PowerBlendX 2-Stroke Oil ($219.00), Safety Value Kit: hearing protection, hat, safety glasses (39.99), BOSHI Scarf ($9.99), 40 oz/1200ml vacuum mug ($13.59)
Chicago Cubs Porter Hodge Autographed Photo item
Chicago Cubs Porter Hodge Autographed Photo
$5

Starting bid

Value: $75.00 Chicago Cubs Porter Hodge Autographed Photo: Porter is in his sixth professional season, all with the Cubs organization...Was added to the 40-man roster on Nov. 14, 2023...Made his Major League debut on May 22, 2024, vs. Atlanta (1.0 IP, 3 SO)...Entered the 2024 season ranked by MLB Pipeline as the Cubs' No. 29 prospect...Earned Southern League Pitcher of the Month honors in May 2023...Was named the Cubs' Minor League Pitcher of the Month for April 2022...Went 2-0 with a 1.56 ERA (3 ER/17.1 IP) during the month...Has received two monthly awards in his career, Southern League Pitcher of the Month in May 2023 and Cubs' Minor League Pitcher of the Month in April 2022...Originally selected by the Cubs in the 13th round of the 2019 draft...Graduated from Cottonwood Senior High School in Murray, Utah...Prior to signing with the Cubs, was committed to the University of Utah.
Chris & Deb Spieles: Toledo Mud Hens - Sunday, June 1, 2025 item
Chris & Deb Spieles: Toledo Mud Hens - Sunday, June 1, 2025
$10

Starting bid

Value: $55.00 Toledo Mud Hens - Sunday, June 1, 2025 - Marvel Night: Donated by: Chris and Deb Spieles. Four Tickets Behind Home Plate. Mud Hens fans, assemble! Pregame Player Autographs! Kids Run the Bases! Children 12 and under are invited to run the Fifth Third Field bases.
Christmas Quilt - 40" x 48" item
Christmas Quilt - 40" x 48"
$15

Starting bid

Value: $150.00 Beautiful 40" x 48" Homemade Pieced Christmas Quilt, 2-sided: Front - various Christmas patterns in red, green, and teal with a gold border and red binding. Back - red with white snow flakes
Cincinnati Reds Tickets item
Cincinnati Reds Tickets
$20

Starting bid

Value: $100.00 Cincinnati Reds 2025 Baseball Tickets: Four - View Level or Two - Terrace Line Tickets, Regular Season Games Only
Cleveland Monsters Tickets item
Cleveland Monsters Tickets
$20

Starting bid

Value: $100.00 Cleveland Monsters Professional Ice Hockey Tickets: Two - Lower Bowl Seats, 2025-2026 Regular Season Home Games. Game date availability is based on ticket inventory per game. Additional tickets may be purchased.
Cobb Cabin Crafts - Body Care Basket item
Cobb Cabin Crafts - Body Care Basket
$10

Starting bid

Value: $40.00 Cobb Cabin Crafts - Body Care Basket: Scent: Champagne Wishes, Goat's Milk Hand & Body Cream, Rustic Soap, Shave Soap, Solid Hand Balm, Body Spray, Bamboo Soap Holder, Sisal Soap Bag
Cordless Grass Trimmer 3-in-1 item
Cordless Grass Trimmer 3-in-1
$10

Starting bid

Value: $160.00 Cordless Grass Trimmer 3-in-1: Donated by: Chris & Deb Spieles. Assembly required. Weed Eater is powered by a 650-watt pure copper motor that spins at up to 8,500 rpm, providing efficient support for trimming lawns and hedges, and cutting small shrubs and branches. It is powered by two 2000mAh 21V lithium-ion batteries, which can be used for up to 30 minutes. Quiet and efficient, this electric weed eater makes garden maintenance a breeze. The handle and auxiliary wheels of this weed wacker cordless are designed by a team of professionals for easy using. The telescopic pole ranges from 45-51 inches in length, making it suitable for people of different heights to control without fatigue while trimming weeds. The upgraded wheels help maintain balance and keep the weed wacker moving smoothly. There is also a secondary handle on the axle to keep this weed eater comfortable to operate. The portable battery powered weed eater weighs 3.5 kg/7.7 lbs, even for the elderly or women. This grass trimmer has a protective cover on the blade and safety lock button on the side of the top loop handle to protect the user from injury. After pressing the safety lock button, the user can use this cordless weed eater normally by controlling the battery switch. Includes: 2 - batteries, 20 - plastic blades, 1 - rectangular blade, 1 - 6" circular blade, 2 - flat iron blades, charger, goggles, gloves, tools for assembly.
Cordless Vacuum & Floor Washer item
Cordless Vacuum & Floor Washer
$10

Starting bid

Value: $120.00 Cordless Vacuum & Floor Washer: Includes: Deodorizing & Cleaning Solution, Brush Roller, Self-Cleaning Storage Tray, 3-in-1 Cleaning Tool, & Adaptor. The Tineco iFloor 2 Max is a cordless floor washer and wet dry hard surface cleaner. It features dual functionality for vacuuming and mopping , a cordless design with up to 22 minutes of cleaning , and a self-cleaning system . The device is designed for hardwood and other hard surfaces, effectively picking up wet spills and dry debris. It has a lightweight build, Spot Mode for tough messes , and a two-tank technology for clean and dirty water separation . This 2-in-1 solution provides a thorough clean on sealed hard surfaces, including hardwood, laminate, vinyl, and tile, with effortless navigation around furniture.
Creation Museum - Two General Admission Tickets item
$15

Starting bid

Value: $114.00 Creation Museum - Two General Admission Tickets: Expires March 12, 2026. Valid for the Creation Museum only and valid for any age. (NO entry to the Ark Encounter.) Parking Fee NOT included. Parking $15.00 for cars ($20 for oversized vehicles). Adult (ages 18–59) - $56.99, Senior (ages 60+) - $49.99, Youth (ages 11–17) - $31.99, Children (10 and under) - FREE. The state-of-the-art Creation Museum allows you to venture through biblical history, stunning exhibits, botanical gardens, planetarium, zoo, zip line adventure course, and much more. This 75,000-square-foot facility has welcomed millions of guests since opening in Petersburg, Kentucky.
DeWalt Drill/Driver / Impact Driver Combo Kit item
DeWalt Drill/Driver / Impact Driver Combo Kit
$20

Starting bid

Value: $124.00 DeWalt Drill/Driver / Impact Driver Combo Kit: Donated by: Chris & Deb Spieles Includes: DCD771 20-Volt Max 1/2 in. drill/driver, DCF885 1/4 in. impact driver, 20-Volt Max lithium-ion 1.3Ah battery packs, 20-Volt Max charger and contractor bag: The DEWALT DCK240C2 Cordless Drill and Impact Driver Combo is versatile enough to handle most drilling and driving applications. This drill and impact driver set includes a DEWALT DCD771 1/2 in. drill/driver and a DCF885 1/4 in. impact driver. The cordless drill/driver and the impact driver are compact and lightweight. They're designed to fit into tight areas with ergonomic handles for improved comfort and control. Both tools are part of the DEWALT 20-Volt Max system and are compatible with all 20-Volt Max batteries, chargers, and accessories.
Do it Home Tool Set with Case - Arps Hardware Defiance item
Do it Home Tool Set with Case - Arps Hardware Defiance
$15

Starting bid

Value: $43.00 Do it Home Tool Set with Case: Donated by: Arps Hardware Lawn and Garden Center, Defiance, Ohio: Set includes: 4-piece precision screwdrivers (Star T9, T10, and Phillips #00, #0), 10' tape measure, 9-piece 1/4" drive socket set (3/16" - 1/2"), retractable utility knife, replacement blades (10 pc), 8-piece hex key set, 6" linesman pliers, 6" needle nose pliers, 8" adjustable wrench, 8 oz (ounce) claw hammer, 9" torpedo level, screwdriver handle, 10-piece screwdriver bit set (Phillips #1, #2, #3, Square #1, #2, #3, Star T10, T15, T20, and 1/4" socket adapter) and cable ties (40 pc). Ideal for at home, on the road, or a college student who need a basic but reliable tool kit.
Farmstead Inn & Conference Center ONE NIGHT STAY for Two item
Farmstead Inn & Conference Center ONE NIGHT STAY for Two
$50

Starting bid

Value: $184.00 Farmstead Inn & Conference Center ONE NIGHT STAY for Two in a Classic Room: Stay includes two adults & up to two children 14 & under. Certificate expires September 28, 2025. Not valid on Tuesdays and holiday weekends.
Flowered Quilt - 53"x53" - One More Use - Edon, OH item
Flowered Quilt - 53"x53" - One More Use - Edon, OH
$20

Starting bid

Value: $450.00 Flowered Quilt - 53"x53" - Donated by: One More Use, Edon, OH: 53"x53" Pieced Quilt, Beautiful Flowered Design, Lavender Trim, High Quality Materials One More Use donates their items to many causes including the CPC Women's Health Resource.
Fort Wayne Komets Tickets item
Fort Wayne Komets Tickets
$10

Starting bid

Value: $58.00 Fort Wayne Komets 2025-2026 Hockey Tickets: Two - 200 Upper Arena Level Tickets, Sunday or Wednesday (non-holiday) Home Games Only, Doors open an hour early.
Fort Wayne Zoo - Four General Admission Tickets item
Fort Wayne Zoo - Four General Admission Tickets
$10

Starting bid

Value: $100.00 Fort Wayne Zoo - Four General Admission Tickets: Valid only during 2025 zoo season. Not valid for special events. Connecting kids and animals, strengthening families, and inspiring people to care.
Fully Restored - One Hour Massage Therapy & Hot Stones item
Fully Restored - One Hour Massage Therapy & Hot Stones
$20

Starting bid

Value: $81.00 Fully Restored - One Hour Massage Therapy & Hot Stones: Expires: December 31, 2025. fullyrestoredwellness.com, 111 E. Jackson Street, West Unity, OH 43570
Gardening Tool Set item
Gardening Tool Set
$5

Starting bid

Value: $30.00 Gardening Tool Set: Donated by: Chris & Deb Spieles 10 Piece - All-in-One Gardening Tools: Our gardening kit will meet all your gardening needs and help you create a vibrant garden: trowel, transplanter, hand rake, weeder, two pruning shears, folding saw, weeding knife, garden gloves, and Storage tote bag. Very suitable for digging, loosening, transplanting, weeding, etc.
Handmade Ocean Pals by Morgan Thiel, Age 12 item
Handmade Ocean Pals by Morgan Thiel, Age 12
$10

Starting bid

Value: Priceless Handmade Ocean Pals by Morgan Thiel, Age 12: These adorable crocheted ocean pals are handmade by Morgan who is 12 years old. They are high quality with tight stitching. This basket includes a red crab, blue & white stingray, clownfish, and a green and brown turtle. Perfect for Easter or just to share with your kids or grands.
Holden Forests & Gardens - Four General Admission Passes item
Holden Forests & Gardens - Four General Admission Passes
$10

Starting bid

Value: $80.00 Holden Forests & Gardens - Four General Admission Passes to The Holden Arboretum or Cleveland Botanical Garden: Expires: April 30, 2026. Not valid for specially ticketed events or programs. Holden Forests & Gardens is a premier public garden featuring a rural and urban campus, with a world-class plant & environmental science center. Just 30 minutes from downtown Cleveland, the Holden Arboretum is a living museum of exquisite collections of plants and trees on 3,500 acres with miles of trails, gardens. and woodlands. In the heart of University Circle, Cleveland Botanical Garden is an urban oasis with mesmerizing gardens and curated glasshouses, offering a refreshing escape from the bustle of city life.
Holiday World & Splashin' Safari - (2) One Day Admissions item
Holiday World & Splashin' Safari - (2) One Day Admissions
$15

Starting bid

Value: $150.00 Holiday World & Splashin' Safari - (2) One Day Admissions: Santa Claus, IN Valid any regular operating day of the 2024/2025 season. https://holidayworld.com
Imagination Station, Toledo's Science Center item
Imagination Station, Toledo's Science Center
$10

Starting bid

Value: $70.00 Imagination Station, Toledo's Science Center: Family Four Pack, General Admission Tickets. Expires: 3/31/26. At Imagination Station, we're about mixing science with fun to ignite curiosity to inspire the next generation of thinkers and tinkerers.
Iron Horse Brews, VB Mini Hipster & Pura Vida Bracelet item
Iron Horse Brews, VB Mini Hipster & Pura Vida Bracelet
$25

Starting bid

Value: $113.00 Iron Horse Brews Gift Card & Glass, Vera Bradley Mini Hipster & Pura Vida Jellyfish Bracelet: $25.00 gift card and glass donated by: Iron Horse Brews, Sherwood, OH. Vera Bradley Mini Hipster - Peacock Garden: With all the components of a wallet built right into the bag, this compact crossbody keeps essentials orderly and organized. Lighten Up fabrication is lightweight, durable and water-repellent, provides RFID protection for credit and debit cards. Exterior features a front slip pocket. Main compartment features four card slip pockets. Zip closure. Dimensions: 6.0" w x 7.5" h x 2.0" d. Adjustable straps 56.0." Pura Vida: Jellyfish Silver Bracelet, one size, adjustable bracelet.
Kimmell House Inn ONE NIGHT STAY in the Secret Garden Suite item
Kimmell House Inn ONE NIGHT STAY in the Secret Garden Suite
$50

Starting bid

Value: $145.00 Kimmell House Inn ONE NIGHT STAY in the Secret Garden Suite: Enjoy the coziness of the queen-size bed that once belonged to Queen Victoria's handmaiden. This room has an antique claw-foot bathtub in the large private bathroom. GIFT CERTIFICATE POLICIES Only original Kimmell House Inn gift certificates accepted. Gift certificates must be presented at check-in along with a valid driver's license. Gift certificates are transferable. Any remaining amount on gift certificates can be used at a later day up to the expiration date. Gift certificates cannot be redeemed for cash. PLEASE CALL to reserve your room with a gift certificate. Weekends require a 2 night stay. Flexibility based on availability. 1397 N US Highway 33, Kimmell, Indiana
King's Cross Church GLG -Adult Art Basket item
King's Cross Church GLG -Adult Art Basket
$25

Starting bid

Value $75.00 King's Cross Church GLG -Adult Art Basket: Basket includes: Rattan Basket, 8x10 Art Canvas, 12 Pack Water Color Paint Set, Water Color Notepad, 100 Page Sketch Book, Alphabet Stencil, Framed Wood Sign, Winding Road Diamond Art, 3 - Adult Coloring Books, 21 Piece Sketching Art Set, 24 Piece Artist Pencils, 12 Piece Gel Pen Set, 24 Count King Art Brush Tip Markers, 3 Pack Fine Line Artist Pens, 100 Sheets Designer Paper, 4 Pack Artist Canvas Panel, 8x10 Sue Danhoff Original Painting with DIY Instructions, 2 Paint Markers, $25.00 Gift Certificate for “Fine Arts Academy,” Defiance, OH.
King's Cross Church - Mommy & Me Craft Basket item
King's Cross Church - Mommy & Me Craft Basket
$15

Starting bid

Value: $75.00 King's Cross Church - Mommy & Me Craft Basket: Basket Includes: Gray Wooden Crate, 8 Pack Jump Up Character Kit, 2 Piece Suncatcher Kit, 24 Piece Woodless Colored Pencils, 12 Piece Acrylic Paints, 1000 Piece Puzzle, Wooden Mini Bird House, Framed Wood Sign, Sketch Book, 2- 11x14 Canvas, 48 Page Construction Paper Shapes, Peace Be Still Coloring Book, 24 Acrylic Paint Pots, 35 Piece Brush Set, Washable Water Color Set, 28 Piece Oil Pastels, 60 Piece Crayola Colored Pencils, 2 Pack Artist Palettes, Chenille Stems, Pom Poms, Glitter, School Glue, 6 Plaster Figures, 8 Inch Wooden Cross, 12 Piece Wooden Flowers, $15.00 Gift Certificate for “Fine Arts Academy,” Defiance, OH.
Kings Island - Two Single Day Admission item
Kings Island - Two Single Day Admission
$10

Starting bid

Value: $90.00 Kings Island - Two Single Day Admission Tickets: Cincinnati, OH. Valid through Labor Day 2025. Not valid for separately ticketed events, special events or park buyouts. Some attractions require an additional charge. See park's website for hours & rules. https://www.visitkingsisland.com. For more than five decades, Kings Island has been the premier entertainment destination in the Midwest for literally millions of families seeking the best in rides, live entertainment, food and Cincinnati events, all in a magical amusement park setting. Since opening in 1972, Kings Island has worked hard to ensure a visit to the park is a day to remember for the entire family – the best day of the year! From the moment you arrive at the 364-acre amusement and water park, you’ll see that Kings Island is one of the best things to do in Cincinnati. We’ll see you soon
Member's Mark Ceramic Pedestal 3 Piece Cake Plate Set item
Member's Mark Ceramic Pedestal 3 Piece Cake Plate Set
$15

Starting bid

Value: $50.00 Member's Mark Ceramic Pedestal 3 Piece Cake Plate Set: Beautiful oversized cake stand for cakes 6.5"-10.5." Durable, White Glazed. Can be served stacked or separate. Use for cakes, cupcakes, and more!
Ohio State Fair - Four Free Admission Tickets item
Ohio State Fair - Four Free Admission Tickets
$10

Starting bid

Value: $48.00 Ohio State Fair - Four Free General Admission Tickets: Children 5 & under are free and do not require a ticket. Join us any day July 23 - August 3, 2025, for your favorite fair traditions like the butter cow, Smokey Bear, farm animals, live music, and delicious food. https://www.ohiostatefair.com, Form must be received by June 15, 2025.
Outdoor Adventure Center - Three - Family 4-Packs item
Outdoor Adventure Center - Three - Family 4-Packs
$5

Starting bid

Value: $60.00 Outdoor Adventure Center - Three - Family 4-Packs Detroit, MI. Must be redeemed during regular operating hours. Located on Detroit’s riverfront in the historic former Globe Building, with the Dequindre Cut Trail running through its backyard, the Outdoor Adventure Center gives you a taste of Michigan’s great outdoors in the heart of the city. Experience exciting outdoor adventures with hands-on activities, exhibits and simulators – walk behind and touch a waterfall, step into a fishing boat and reel in a big fish, hit the trail on a mountain bike or snowmobile, and much more. At the OAC, you’ll learn about how the DNR manages forests, wildlife and fish as you climb the roots and explore the canopy of our bur oak tree, hop aboard our airplane, and see what’s swimming in our aquarium. Visit the Outdoor Adventure Center and discover all there is to explore in our state’s spectacular outdoors, parks, public lands and waters that are yours to enjoy. michigan.gov/oac
Outdoor Adventure Center - Two - Family 4-Packs item
Outdoor Adventure Center - Two - Family 4-Packs
$5

Starting bid

Value: $40.00 Outdoor Adventure Center - Two - Family 4-Packs Detroit, MI. Must be redeemed during regular operating hours. Located on Detroit’s riverfront in the historic former Globe Building, with the Dequindre Cut Trail running through its backyard, the Outdoor Adventure Center gives you a taste of Michigan’s great outdoors in the heart of the city. Experience exciting outdoor adventures with hands-on activities, exhibits and simulators – walk behind and touch a waterfall, step into a fishing boat and reel in a big fish, hit the trail on a mountain bike or snowmobile, and much more. At the OAC, you’ll learn about how the DNR manages forests, wildlife and fish as you climb the roots and explore the canopy of our bur oak tree, hop aboard our airplane, and see what’s swimming in our aquarium. Visit the Outdoor Adventure Center and discover all there is to explore in our state’s spectacular outdoors, parks, public lands and waters that are yours to enjoy. michigan.gov/oac
Pettisville Meats Gift Card & Vera Bradley Large Cooler Bag item
Pettisville Meats Gift Card & Vera Bradley Large Cooler Bag
$25

Starting bid

Value: $90.00 Pettisville Meats Gift Card & Vera Bradley Large Cooler Bag: $25.00 Gift Card Donated by Pettisville Meats Pick up your Pettisville Meats and fill up your Vera Bradley Cooler Bag! Rosa Floral Design. Exterior slip pocket. Food-safe PEVA lining. Zip closure. Dimensions: 14.0" w x 14.5" h x 7.0" d.
Plant Family Crochet Kit item
Plant Family Crochet Kit
$5

Starting bid

Value: $22.00 Plant Family Crochet Kit: Kit includes: access to step-by-step video, instructions, yarn, crochet hook, stuffing, stitch marker, & needle
Shop Vac Wet Dry Vacuum item
Shop Vac Wet Dry Vacuum
$20

Starting bid

Value: $100.00 Shop Vac Wet Dry Vacuum: This 5 gallon wet dry vacuum is able to handle any type of mess your benchtop machines, power tools and team can put out. This wet vac is great for wet or dry pick up jobs in your job sites, construction projects, workshops, home garage and more. Specifications featured with this Shop-Vac system includes: 2.0 peak horsepower, 60 CFM airflow, 40 in. sealed pressure (in. of water), 120V~60Hz 7.5 Amps, 6 ft. power cord, 5 gallon capacity tank and a 1-1/4 in. x 7 ft. hose. This Shop-Vac Wet Dry Vacuum is constructed of durable plastic and it features an onboard accessory storage and a blower feature. This Shop-Vac Wet Dry Vacuum includes three 1.25-inch diameter extension wands, 10-inch wet/dry nozzle, crevice tool, gulper nozzle, tool holder. Included filters: Cartridge Filter, Foam Sleeve, Disposable Filter Bag
Sight & Sound Theaters - DAVID - Branson, MO item
Sight & Sound Theaters - DAVID - Branson, MO
$15

Starting bid

Value: $158.00 Sight & Sound Theaters - DAVID - Branson, MO: Two - Adult Complementary Tickets for any available shows to David. Shows run from March 8, 2025 - January 3, 2026. This ticket voucher does not guarantee ticket availability. We encourage you to book as soon as possible as inventory sells quickly. DAVID: Master Poet. Fearless Warrior. Anointed King. From still waters to shadowed valleys, David’s ascent to the throne is filled with towering giants, wild animals, and Philistine soldiers. After unprecedented victories lead to devastating failures, this passionate warrior will face the biggest battle of all: the one within himself. Come alongside this young shepherd on his journey to become a man after God’s own heart. With original music inspired by the Psalms, DAVID is a state-of-the-art theatrical experience for the whole family. Witness one of the most legendary Bible stories as it comes to life with spectacular special effects, massive sets, and live animals in this original stage production. https://www.sight-sound.com
Sky Zone Fort Wayne - 10 Standard Passes item
Sky Zone Fort Wayne - 10 Standard Passes
$30

Starting bid

Value: $269.00 Sky Zone Fort Wayne: 10 Standard Passes 90-min jump Walk-ins only VALID AT: SKY ZONE FORT WAYNE 401 Fernhill Ave Fort Wayne, IN 46805
Snow Trails - Two All-Day Lift Tickets, Ski/Snowboard Rental item
Snow Trails - Two All-Day Lift Tickets, Ski/Snowboard Rental
$15

Starting bid

Value: $280.00 Snow Trails - Two All-Day All Area Lift Tickets, Ski or Snowboard Rental and Group Lessons (9yrs & up). Mansfield, OH. A DAY OF WINTER FUN AT SNOW TRAILS. Ski/Snowboard with a Friend or Family Member. Expires: March 1, 2026. Single use, same day only. Not valid for Tubing or with any other offer. SnowTrails.com
Teddy Bear Quilt - 43"x48" - One More Use - Edon, OH item
Teddy Bear Quilt - 43"x48" - One More Use - Edon, OH
$20

Starting bid

Value: $150.00 Teddy Bear Quilt - 43"x48" - Donated by: One More Use, Edon, OH: 43"x48" Pieced Quilt, Adorable Teddy Bear Design with Gold Backing and Brown Trim One More Use utilizes scrap materials to make beautiful creations. They donate their items to many causes including the CPC Women's Health Resource.
Tiny's Dairy Barn Meal for One item
Tiny's Dairy Barn Meal for One
$4

Starting bid

Value: $10.00 Tiny's Dairy Barn Meal for One: Includes: 1 - sandwich of choice, 1 - order of fries, 1 - small slush or cone
Tiny's Dairy Barn Meal for Two - A item
Tiny's Dairy Barn Meal for Two - A
$5

Starting bid

Value: $20.00 Tiny's Dairy Barn Meal for Two: Includes: 2 - sandwiches of choice, 2 - orders of fries, 2 - small slushies or cones
Tiny's Dairy Barn Meal for Two - B item
Tiny's Dairy Barn Meal for Two - B
$5

Starting bid

Value: $20.00 Tiny's Dairy Barn Meal for Two: Includes: 2 - sandwiches of choice, 2 - orders of fries, 2 - small slushies or cones
Toledo Mud Hens Tickets item
Toledo Mud Hens Tickets
$10

Starting bid

Value: $55.00 Toledo Mud Hens 2025 Baseball Tickets: Four - Field Level Tickets, Regular Season Home Games, Sunday-Thursday Only, Excludes Opening Day, July 3rd, & Playoffs
Toledo Rockets - Four - Football Tickets item
Toledo Rockets - Four - Football Tickets
$10

Starting bid

Value: Priceless Toledo Rockets - Four - Football Tickets. Four – Individual Game Tickets [to a select 2025 home football game (non-premium)]. Redeem certificate at least two weeks prior to game day.
Toledo Walleye Tickets item
Toledo Walleye Tickets
$10

Starting bid

Value: $80.00 Toledo Walleye 2025-2026 Hockey Tickets: Four - Lower/Event Level Tickets, Regular Season Home Games, Sunday-Friday Only, Excludes Opening Weekend, Saturdays, & Playoffs
Vera Bradley Grand Traveler Bag item
Vera Bradley Grand Traveler Bag
$48

Starting bid

Value: $149.00 Vera Bradley Grand Traveler Bag - Frosted Floral: Let us help you bring back the glamorous age of travel with this perfect bag. Thoughtful design makes travel a pleasure from the plentiful pockets (inside and out) to the comfortable handles to the trolley sleeve. Our quilted cotton is colorful, lightweight and packable Exterior features front zip pocket and two slip pockets on the back, trolley sleeve, interior features four mesh pockets, zip closure. Dimensions: 21.0" w x 14.5" h x 9.5" d Handle/Strap: strap drop 7.0," removable, adjustable strap at longest drop 48.5"
Vera Bradley Large Travel Duffel item
Vera Bradley Large Travel Duffel
$40

Starting bid

Value: $120.00 Vera Bradley Large Travel Duffel - Cardinal/White Bandana: Going home for a long weekend or out on a girls' adventure getaway? This duffel will help you pack it all in style. Interior pockets keep your cosmetics, flat irons and socks all sorted. The exterior pockets keep boarding passes, reading material or snacks close by. Exterior features one zip and three slip pockets. Interior features three mesh slip pockets. Detachable shoulder strap has shoulder pad for comfort Zip closure Capacity 50 L. Dimensions: 22.0" w x 11.5" h x 11.5" d Handle/Strap Strap drop 15.0" Removable, adjustable strap at longest drop 52.5"
Vera Bradley Lighten Up Everything Organizer & Travel Mug item
Vera Bradley Lighten Up Everything Organizer & Travel Mug
$20

Starting bid

Value: $78.00 Vera Bradley Lighten Up Everything Organizer & Travel Mug: Vera Bradley Lighten Up Everything Organizer: Use this versatile organizer for every day or travel days. It's perfect for tech items, cosmetics, school or work. Stellar Paisley Design. Exterior features a slip pocket. Interior features four compartments. Wipe-clean lining. Dimensions: 11.5" w x 8.5" h x 5.0" d. Vera Bradley Travel Mug: Sip, sip, hooray! Take this printed tumbler along on all of your adventures. Stellar Paisley Design. 16 oz.
Williams County Family YMCA - One - Annual Adult Membership item
Williams County Family YMCA - One - Annual Adult Membership
$50

Starting bid

Valued: $540.00 Williams County Family YMCA - One - Annual Adult Membership: Expires: 4/8/2026 (One Year From Issue Date)
12" LED Ring Light with Tripod item
12" LED Ring Light with Tripod
$5

Starting bid

Value: $30.00 12" LED Ring Light with Tripod: 10 Brightness Adjustments, 360 Degree Rotation Head, Multi-Scenario Use, USB Power Supply
Blue Paisley & Floral Quilt - 55"x55" item
Blue Paisley & Floral Quilt - 55"x55" item
Blue Paisley & Floral Quilt - 55"x55"
$20

Starting bid

Value: Priceless Blue Paisley & Floral Quilt: Donated by: AEC Ladies Aid, Made by: Judy Barnhart, BEAUTIFUL 55"x55" hand-pieced blue paisley & floral quilt with red throughout. This is an amazing top quality item!
Steamfast - Stand Garment Steamer item
Steamfast - Stand Garment Steamer
$10

Starting bid

Value: $70.00 Steamfast - Stand Garment Steamer: Model SF-547; up to 80 minutes of continuous steam; 1500W; quick heat-up; 4 accessories included: hanger, fabric brush, garment clip, and crease tool; 53" insulated steam hose; continuous-fill 78oz water tank; powerful steam generator; drain plug.
Papa's Tools Weed Puller item
Papa's Tools Weed Puller
$10

Starting bid

Value: $30.00 Papa's Tools Weed Puller: Donated by Chris & Deb Spieles. 44" Stand Up Weeder with 4 Claw Steel Head, Dual Weed Eject Technology, Long Bamboo Handle,

