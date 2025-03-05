CPMSF 2025 Silent Auction

eventClosed

13175 W Green Mountain Dr, Lakewood, CO 80228, USA

School of Mines Competition II Overnight Basketball Camp item
School of Mines Competition II Overnight Basketball Camp
$100

June 30-July 2nd 2025 For kids entering 5th Grade through 12th Grade Valued at $525 Donated by the Colorado School of Mines Basketball Program
B&B Presidents Day Shooting Camp item
B&B Presidents Day Shooting Camp
$15

February 16, 2026 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $50 Donated by B&B Basketball Academy
B&B Summer Shooting Camp item
B&B Summer Shooting Camp
$25

June 16th-18th 2025 For kids in 1st Grade through 9th Grade Valued at $125 Donated by B&B Basketball Academy
B&B Back to School Camp item
B&B Back to School Camp
$25

August 4th-6th 2025 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $125 Donated by B&B Basketball Academy
B&B Fall Break Shooting Camp (1 of 2) item
B&B Fall Break Shooting Camp (1 of 2)
$10

October 10th, 2025 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $40 Donated by B&B Basketball Academy
B&B Fall Break Shooting Camp (2 of 2) item
B&B Fall Break Shooting Camp (2 of 2)
$10

October 10th, 2025 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $40 Donated by B&B Basketball Academy
B&B Thanksgiving Break Basketball Camp item
B&B Thanksgiving Break Basketball Camp
$15

November 24th-25th 2025 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $75 Donated by B&B Basketball Academy
B&B Holiday Break Shooting Camp item
B&B Holiday Break Shooting Camp
$25

December 22nd-24th 2025 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $115 Donated by B&B Basketball Academy
B&B MLK Jr Day Shooting Camp item
B&B MLK Jr Day Shooting Camp
$10

January 19th, 2026 For kids in 1st Grade through 8th Grade Valued at $50 Donated by B&B Basketball Academy
Magnolia Psychological Services Counseling Sessions item
Magnolia Psychological Services Counseling Sessions
$200

5 counseling sessions with Caroline Neumann, 55 minutes each Valued at $1000 Donated by Magnolia Psychological Services
10 to 1 Habits and Habitats Pantry Organization item
10 to 1 Habits and Habitats Pantry Organization
$100

2 organization sessions, up to 3 hours each Starter set of storage bins, custom labels, sorting and removal of expired food items, functional zoned organization, maintenance guide Valued at $550 Donated by Ten to One Habits & Habitats
Sierra Dental ZOOM Teeth Whitening Session item
Sierra Dental ZOOM Teeth Whitening Session
$100

One ZOOM In Office Teeth Whitening Session, Take Home Trays Valid Only at 2656 Walnut St, Denver, CO 80205 Valued at $500 Donated by Sierra Dental and Orthodontics
Denver Nuggets Tickets item
Denver Nuggets Tickets
$60

4 tickets to the Denver Nuggets vs Pacers game on Sunday April 6th, 2025 Valued at $340 Donated by Jordan Bridgman
Private Basketball Training Session item
Private Basketball Training Session
$30

One hour of private basketball skills training with Coach Pete Valued at $90 Donated by High Five Sports
Avant Basketball Training item
Avant Basketball Training
$50

Two 1-hour basketball training sessions Valued at $250 Donated by Avant
Rebel Roots Nutrition Starter Session item
Rebel Roots Nutrition Starter Session
$50

90 Minute Nutritional Intake Session Valued at $225 Donated by Rebel Roots Nutrition
100% Chiropractic Discovery Session (1 of 2) item
100% Chiropractic Discovery Session (1 of 2)
$25

Posture Analysis, Empowerment Session, Adjustment, X-Rays (if needed), Massage/Stretch Session. VALID ONLY AT LITTLETON LOCATION. Valued at $255 Donated by 100% Chiropractic Littleton
100% Chiropractic Discovery Session (2 of 2) item
100% Chiropractic Discovery Session (2 of 2)
$25

Posture Analysis, Empowerment Session, Adjustment, X-Rays (if needed), Massage/Stretch Session. VALID ONLY AT LITTLETON LOCATION. Valued at $255 Donated by 100% Chiropractic Littleton

