CPS Advertisements

Full Color Full Page Newsletter Ad
$375

CPS Quarterly Newsletter Full Color Full Page- delivered electronically to 450+ members (All members are Colorado psychiatrists)


Full Color Half Page Newsletter Ad
$290

CPS Quarterly Newsletter Full Color Half Page- delivered electronically to 450+ members (All members are Colorado psychiatrists)


Full Color Quarter Page Newsletter Ad
$225

CPS Quarterly Newsletter Full Color Quarter Page- delivered electronically to 450+ members (All members are Colorado psychiatrists)


CPS Classified Newsletter Advertisement
$50

Purchase a 50 word newsletter advertisement to be included in the next CPS newsletter.

CPS Classified Website Advertisement
$50

Purchase a 50 word newsletter advertisement to be added to the CPS website for 60 days.

Classified Ad Additional Words
$1

Purchase additional words over 50 for your newsletter and/or website advertisement. Each word over 50 is an additional $1 per advertisement.

