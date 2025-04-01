Jerome Food Ministry Inc
Crab Feed Day of Sales
General Admission
$85
General Admission - Child
$45
Firearm Extravaganza -Raffle #1
$20
1st Draw: Ruger 75th Anniversary Edition .380 LCP Max —2nd Draw: Smith & Wesson M&P Bodyguard .38 Special
12 Gauge Shotgun -Raffle #2
$10
Over/Under 12-Gauge Shotgun
Relaxation and Wellness - Raffle #3
$10
1st Draw: Float Magic Wellness $250 Gift Card — 2nd Draw: Miracle Hot Springs $250 Gift Card
50-50 Raffle
$5
1 Ticket
50-50 Raffle 5 Tickets
$20
5 Tickets
50-50 Raffle 30 Tickets
$100
30 Tickets
Drink Ticket
$5
Add a donation for Jerome Food Ministry Inc
