Canine Rescue Of Central Pa Inc

Hosted by

Canine Rescue Of Central Pa Inc

About this event

CRCPA 2026 Golf Classic- Player Registration

Eagles Crossing Golf Course

501 Conodoguinet Ave, Carlisle, PA 17015, USA

Single Player - General Admission
$110

Single Player Registration Starting June 1st.

*** Please provide team name at checkout so we know who to pair!

Four Player Team General Admission
$440
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Four Player Registration starting June 1st.

Day out of the Office Deal
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Four-  player team registration

18"X16"  Hole Sign

Great team-building opportunity while supporting rescue dogs

Gold Sponsor
$750
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Four-player registration

Display corporate banner

18"X 21”  Hole Sign

Social Media Recognition before and after event

Platinum Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Four-player registration

Display corporate banner

1- 32”x24” Hole Signs

Single-Sided Golf Pin  Flag

Recognition at shotgun start and banquet

Company Logo displayed on Tournament Banner

Social Media Recognition before and after event

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