CRCPA 2026 Golf Classic- Player Registration

About this event
501 Conodoguinet Ave, Carlisle, PA 17015, USA
Single Player Registration Starting June 1st.
*** Please provide team name at checkout so we know who to pair!
Four Player Registration starting June 1st.
Four- player team registration
18"X16" Hole Sign
Great team-building opportunity while supporting rescue dogs
Four-player registration
Display corporate banner
18"X 21” Hole Sign
Social Media Recognition before and after event
Four-player registration
Display corporate banner
1- 32”x24” Hole Signs
Single-Sided Golf Pin Flag
Recognition at shotgun start and banquet
Company Logo displayed on Tournament Banner
Social Media Recognition before and after event
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!