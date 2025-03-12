Brandon House Cultural & Performing Arts Center/BH Productions
Creative Expressions Dance Program
11715 Rainwood Road
Suite A1, Little Rock, AR, USA
Ballet/Jazz (Ages 4-6)
$65
Tues/Thurs 3:30pm - 4:30pm
Tues/Thurs 3:30pm - 4:30pm
seeMoreDetailsMobile
add
Senior Dance Class (Ages 50+)
$65
(MONTHLY) Tues/Sat 9:00am - 10:00am
(MONTHLY) Tues/Sat 9:00am - 10:00am
seeMoreDetailsMobile
add
Senior Dance Class (Ages 50+)
$15
Per Class
Per Class
seeMoreDetailsMobile
add
Dance to Exhale: Aerobic Hip Hop (Ages 21+)
$65
Saturday 11:00am - 12:00pm
Saturday 11:00am - 12:00pm
seeMoreDetailsMobile
add
Dance to Exhale After Dark (Ages 21+)
$65
Every 3rd Tuesday 9pm - 11pm
Every 3rd Tuesday 9pm - 11pm
seeMoreDetailsMobile
add
Spring Break Dance Camp (March 24th - 28th)
$85
Mon - Fri 11am - 5pm; Showcase on Friday
Mon - Fri 11am - 5pm; Showcase on Friday
seeMoreDetailsMobile
add
Summer Dance Camp (June 16th - 20th)
$85
Mon - Fri 11am - 4pm; Showcase on Friday
Mon - Fri 11am - 4pm; Showcase on Friday
seeMoreDetailsMobile
add
Memphis Juking Dance Camp (July 25th - 27th)
$90
Ages 6 - 17: Fri - Sat 12:00pm - 4:00pm; showcase on Sunday Ages 18+: Fri - Sat 2:00pm - 6:00pm; showcase on Sunday
Ages 6 - 17: Fri - Sat 12:00pm - 4:00pm; showcase on Sunday Ages 18+: Fri - Sat 2:00pm - 6:00pm; showcase on Sunday
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout