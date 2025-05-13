eventClosed

Creekside PTO Online Auction

Sierra Bakehouse - $25 Gift Certificate item
Sierra Bakehouse - $25 Gift Certificate
$1

$25 VALUE! Bakery in Truckee open one day a week: Fridays 8:00am to 2:00pm!
Aga Nowak - 3-Hour Cleaning Service item
Aga Nowak - 3-Hour Cleaning Service
$100

UP TO $195 VALUE! Available for homes located between Olympic Valley, Tahoe City or West Shore area. Not available in Truckee.
Aga Nowak - Summer Camp in Tahoe City (Ages 6-11) item
Aga Nowak - Summer Camp in Tahoe City (Ages 6-11)
$30

UP TO $195 VALUE! ($65 per kid per day.) Thursdays 9am-1pm at Tamarack Lodge, Tahoe City. Choose up to three of the following dates: July 24th, July 31st, August 7th.
ACE Mountain Hardware & Sports - $100 Gift Card item
ACE Mountain Hardware & Sports - $100 Gift Card
$40

$100 VALUE! Hardware store stocking household tools, garden supplies, home decor & more.
KidZone Museum - 1 Year Membership for Four item
KidZone Museum - 1 Year Membership for Four
$40

$195 VALUE! Playful children's museum in Truckee offering indoor & outdoor interactive exhibits, plus classes & camps.
Marilyn's Catwalk - BiBi Denim Blazer, Size M item
Marilyn's Catwalk - BiBi Denim Blazer, Size M
$5

$70 VALUE! Marilyn's Catwalk is a women's clothing store in Downtown Truckee offering a wide selection of beautiful and unique clothing and jewelry at affordable prices.
Whole Treats Bakery - $15 Gift Card item
Whole Treats Bakery - $15 Gift Card
$1

$15 VALUE! Whole Treats Bakery & Coffee House is a local, family-run bakery specializing in gluten-free baked goods and coffee.
Mo, Jo & Zoe - $50 Gift Card item
Mo, Jo & Zoe - $50 Gift Card
$5

$50 VALUE! Mo, Jo & Zoe is a mom and daughter shop in Truckee, California! Here you will find a fun assortment of shoes, clothing, accessories, and jewelry.
Sweets Handmade Candies - $25 Gift Card item
Sweets Handmade Candies - $25 Gift Card
$1

$25 VALUE! Sweet shop in Downtown Truckee offering handmade caramels, toffees, truffles, turtles, fudge and even sugar-free chocolates.
Palisades Tahoe - Preferred Parking Pass item
Palisades Tahoe - Preferred Parking Pass
$100

$2,500 VALUE! Seasonal Preferred Parking for 2025/26 Season. Only available at Palisades, not at Alpine. This pass gives access to all tiers of the preferred parking structure located by the Members Locker Room.
Palisades Tahoe - Team Ski/Snowboard (Excludes FIS or U16) item
Palisades Tahoe - Team Ski/Snowboard (Excludes FIS or U16)
$300

$6,000+ VALUE! Team Palisades Tahoe Full-Time Ski or Snowboard Program for 2025/26 Season. Excludes FIS or U16 Team. Does not include IKON pass or uniform. Only valid for enrolled Creekside student. This award has no cash value and can not be used towards the purchase of a different program.
Palisades Tahoe - Unrestricted Season Pass (Not IKON Pass) item
Palisades Tahoe - Unrestricted Season Pass (Not IKON Pass)
$100

$1,700 VALUE! The Palisades Tahoe season pass grants access to both Palisades and Alpine any day of the week. Not an IKON Pass. PT/Alpine only. No other destinations included. There are no discounts or additional tickets with this pass.
Truckee Gymnastics - June 23rd-27th Summer Camp item
Truckee Gymnastics - June 23rd-27th Summer Camp
$50

$765 VALUE! Use this certificate towards the June 23rd-27th, 2025 Summer Camp OR for one week in Summer 2026. Camp is Monday-Friday, 9am-3pm. Co-ed for ages 6-12. This year's theme is "Fairies and Gnomes." All ability levels welcome.
Western Nevada Supply - Milwaukee Drill Set item
Western Nevada Supply - Milwaukee Drill Set
$30

$200 VALUE! Western Nevada Supply is your premier supplier for all your Plumbing, Water Works, HVAC, Landscape, Hydronic, Industrial (PVF) needs.
Western Nevada Supply - Porta Chef BBQ item
Western Nevada Supply - Porta Chef BBQ
$30

$279 VALUE! Western Nevada Supply is your premier supplier for all your Plumbing, Water Works, HVAC, Landscape, Hydronic, Industrial (PVF) needs.
Clever Minds - 2 Hours of Tutoring item
Clever Minds - 2 Hours of Tutoring
$20

$170 VALUE! Clever Minds provides tutoring and instruction in Math, Language Arts, Reading, Writing, and ISHEE test prep, home-school instruction, winter athlete academic support and college application/essay assistance.
Inspiral Rolf Structural Integration - 60-Minute Bodywork item
Inspiral Rolf Structural Integration - 60-Minute Bodywork
$20

$150 VALUE! Learn to bring alignment, awareness, connection and balance in your body through myofacial bodywork and movement re-education.
Lunabase Travelstays - Away "The Carry-On" Luggage item
Lunabase Travelstays - Away "The Carry-On" Luggage
$75

$275 VALUE! Winning bidder gets this award-winning hard shell carry-on suitcase in the color of your choice!
AlpineGold Spa & Boutique - 90-min Golden Glow Facial item
AlpineGold Spa & Boutique - 90-min Golden Glow Facial
$50

$275 VALUE! AlpineGold is Truckee’s best kept secret for scoring professional skincare and unique gifts.
Coffeebar Gift Card item
Coffeebar Gift Card
$10

$50 VALUE!
Reno Aces - 4 Infield Reserved Tickets item
Reno Aces - 4 Infield Reserved Tickets
$20

$96 VALUE! Valid Tuesday - Thursday, 2025 Regular Season. Excludes Opening Day, Playoffs and Holidays.
Truckee-Tahoe Pet Lodge - 4 Days of Daycare + Gift Basket item
Truckee-Tahoe Pet Lodge - 4 Days of Daycare + Gift Basket
$30

$220 VALUE!
Defy Sparks - 4 VIP Passes, 90 Minutes of Jump Time item
Defy Sparks - 4 VIP Passes, 90 Minutes of Jump Time
$10

$90 VALUE!
Family photo session with Sammy Aucella Photography item
Family photo session with Sammy Aucella Photography
$90

$600 VALUE! This 45-minute family session is all about real connection. No stiff poses, no forced smiles—just tender, truthful storytelling. Includes 30 high-quality, edited images delivered via an online gallery.
Bundle of Joyous + Free / Havengirl clothes (Sizes 4-12) item
Bundle of Joyous + Free / Havengirl clothes (Sizes 4-12)
$20

$200 VALUE!
Liv Studio - 8-Class Group Fitness Pack item
Liv Studio - 8-Class Group Fitness Pack
$20

$144 VALUE! We are an integrated fitness studio in Truckee that provides intimate Pilates Reformer classes and Group Fitness classes including cycle, kickboxing, HIIT, cardio dance and more!
Jack + Emmy $100 Gift Certificate item
Jack + Emmy $100 Gift Certificate
$20

$100 VALUE! Jack + Emmy is a children's boutique in Downtown Truckee carrying clothing, shoes, toys and gifts for Newborns up to 14 years.
Tahoe Laser & Performance - ONE MONTH Unlimited Novothor item
Tahoe Laser & Performance - ONE MONTH Unlimited Novothor
$50

$300 VALUE! A full body LED experience designed to improve pain, inflammation, mood, performance and recovery.
Tahoe Laser & Performance - 90min Eval/Treatment/Bodywork item
Tahoe Laser & Performance - 90min Eval/Treatment/Bodywork
$30

$230 VALUE! A modern approach to rehabilitation and bodywork combining evidence based practice, time tested techniques and modern technology.
Whitecaps Pizza - $100 Gift Card item
Whitecaps Pizza - $100 Gift Card
$20

$100 VALUE! Family-friendly eatery in Kings Beach offering Italian fare such as pizza & pasta plus beer & wine.
Fireside Pizza - $100 Gift Card item
Fireside Pizza - $100 Gift Card
$20

$100 VALUE! Beloved restaurant at Palisades Tahoe serving pies, pastas & salads with gluten-free options, offered in casual, family-friendly digs.
Piping Rock Horses - One Week of Half Day August Horse Camp item
Piping Rock Horses - One Week of Half Day August Horse Camp
$75

$735 VALUE! Choose a week-long camp in August - available for all abilities for ages 8 to 14. Learn about horses and spend time with miniature horses, bunnies, chickens, lambs, goats, and mini donkeys.
Palisades Yoga - 3 Classes + Mat Rentals item
Palisades Yoga - 3 Classes + Mat Rentals
$20

$78 VALUE! Olympic Valley’s only yoga studio with mountain views, world-class teachers and accessible classes. We teach yoga for all humans.
Salana Hair Studio - Full highlight + Haircut item
Salana Hair Studio - Full highlight + Haircut
$50

$320 VALUE! We are a neighborhood boutique salon in Tahoe City with a relaxed modern setting. We specialize in color and will deliver the highest quality haircare for both men and women.

