Crime Stoppers Of El Paso 2025 Golf Tournament Auction

auctionV2.input.startingBid
Two Tickets for Cowboys vs Chargers on 12-21-2025 - Section 400. Must have an active SeatGeek account.
auctionV2.input.startingBid
AUTOGRAPHED UTEP FOOTBALL
2 UTEP LADIES T-SHIRTS (L)
2 UTEP MEN'S T-SHIRTS (1 L) (1 XL)
auctionV2.input.startingBid
EL PASO CHIHUAHUAS GAME DAY BAT
TEAM SIGNED BASEBALL
auctionV2.input.startingBid
EL PASO LOCOMOTIVE SWAG BAG
1 SOCCER PLAYER JERSEY
1 LOCOMOTIVE LONG SLEEVE SHIRT
1 LOCOMOTIVE BLANKET
1 LOCOMOTIVE SCARF
common:zeffyTipDisclaimerTicketing