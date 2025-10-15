eventClosed

Crime Stoppers Of El Paso 2025 Golf Tournament Auction

Cowboys vs Chargers Tickets item
$100

Two Tickets for Cowboys vs Chargers on 12-21-2025 - Section 400. Must have an active SeatGeek account.

Autographed UTEP Football item
$75

AUTOGRAPHED UTEP FOOTBALL

2 UTEP LADIES T-SHIRTS (L)

2 UTEP MEN'S T-SHIRTS (1 L) (1 XL)

EP CHIHUAHUA AUCTION ITEMS item
$75

EL PASO CHIHUAHUAS GAME DAY BAT

TEAM SIGNED BASEBALL

EP LOCOMOTIVE AUCTION ITEMS item
$200

EL PASO LOCOMOTIVE SWAG BAG

1 SOCCER PLAYER JERSEY

1 LOCOMOTIVE LONG SLEEVE SHIRT

1 LOCOMOTIVE BLANKET

1 LOCOMOTIVE SCARF

