Crosby Chapel's Youth Group See’s Candy

1lb assorted chocolates item
1lb assorted chocolates
$30
One pound assorted Christmas wrapped box
2lb assorted chocolates item
2lb assorted chocolates
$57
Assorted milk and dark in Christmas wrap
1lb assorted milk chocolates item
1lb assorted milk chocolates
$30
1 lb assorted milk chocolate candy in Christmas wrap
1lb assorted dark chocolate item
1lb assorted dark chocolate
$30
1 pound assorted dark chocolate candy in Christmas wrap
1 lb assorted nuts and chews item
1 lb assorted nuts and chews
$30
1 pound assorted nuts and chews candy in Christmas wrap
2lb assorted nuts and chews item
2lb assorted nuts and chews
$57
2 pounds assorted nuts and chews candy in Christmas wrap
1lb assorted Truffles item
1lb assorted Truffles
$33.50
1 pound assorted chocolate Truffles in gold box
1lb Toffee-ettes item
1lb Toffee-ettes
$30
1 pound crunchy almond and chocolate toffee pieces
1 lb 5oz assorted lollypops item
1 lb 5oz assorted lollypops
$30
Vanilla Butterscotch Cafe Latte Chocolate lollypops assorted approximately 30
1lb 8oz Peanut Brittle item
1lb 8oz Peanut Brittle
$30
1 lb 8oz of crunchy peanut brittle
4.8 oz Reindeer favorited gift box item
4.8 oz Reindeer favorited gift box
$13
4.8 oz Reindeer gift box with assorted favorite chocolates
8oz assorted favorite chocolates item
8oz assorted favorite chocolates
$17.25
8oz Assorted favorite chocolates in silver gift box
8oz Molasses chips assorted chocolate item
8oz Molasses chips assorted chocolate
$15.25
8oz Milk and Dark Molasses chips
8oz Peppermint Patties in milk and dark chocolate item
8oz Peppermint Patties in milk and dark chocolate
$15.25
8oz Milk and Dark Peppermint Patties
7.5 oz Reindeer Cheer Box item
7.5 oz Reindeer Cheer Box
$14
7.5 oz Reindeer Cheer candy gift box
3.5 oz Twinkling Ornaments mini gift item
3.5 oz Twinkling Ornaments mini gift
$11
Stocking stuffer mini Twinkling Ornaments mini gift box 3.5 oz
3.5 oz Merry Reindeer item
3.5 oz Merry Reindeer
$11
3.5 oz Merry Reindeer mini chocolate gift box stocking stuffer

