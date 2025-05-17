Cross Trails CDXVIIC
2025 - 2026 Cross Trails Chapter CDXVIIC MEMBERSHIP RENEWAL
Regular Membership Renewal
$65
National $35 / State $10 / Chapter $20
Junior Membership (Under 36years of age)
$47.50
National $17.50 / State $10 / Chapter $20
Printed Yearbook - Must Pickup @ a Meeting
free
Printed Yearbook - Must be picked up at a Chapter Meeting. NO SHIPPING - All Members will receiv an electronic yearbook
Printed Yearbook - SNAIL MAILED
$2
Printed Yearbook - mailed to your address. $2 is cover mailing. - All Members will receiv an electronic yearbook
Cross Trails Chapter Projects - General
$1
Donations for Chapter Projects
Chapter President's Project - America's 250th Anniversary
$1
Donations for Chapter Projects - Celbrating America's 250th Anniversary
PTSD Foundation of America / Camp Hope
$1
Donations for Chapter Projects
Library Fund Project
$1
Donations for Chapter Projects
Steven A Ackerman Scholarship
$1
Donations to National thru Cross Trails
Headquarters Decorating Restoration
$1
Donations to National thru Cross Trails
Donate to National Library
$1
Donations to National thru Cross Trails
Technology Support & Communications
$1
Donations to National thru Cross Trails
Donation St George's Church, Greavesend England (Pocahontas)
$1
Direct to Project Chapter Donations
State President's Project:
$1
Chapter Donation for State Projects.
Heraldry/COA Interest Group Fund
$1
Chapter Donation for State Projects.
Texas Society Scholarship Fund
$1
Chapter Donation for State Projects.
State Conference Benefactor Fund
$1
Chapter Donation for State Projects.
Texas Events at National Fund
$1
Chapter Donation for State Projects.
