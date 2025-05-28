Crossroads Nola Inc

Crossroads Nola Inc

Crossroads' City Park Night

7 Victory Ave

New Orleans, LA 70124, USA

COMMUNITY SPONSOR: The Carousel (SOLD Gray Inc Co)
$5,000

Premium logo placement at event; exclusive social media sponsor posts; logo featured in event promo e-blasts; exclusive access to Crossroads’ VIP Tent

COMMUNITY SPONSOR: Train Ride (SOLD: TruWealth Advisors)
$5,000

Premium logo placement at event; exclusive social media sponsor posts; logo featured in event promo e-blasts; exclusive access to Crossroads’ VIP Tent

COMMUNITY SPONSOR: Ferris Wheel (SOLD:Chick-Fil-A)
$5,000

Premium logo placement at event; exclusive social media sponsor posts; logo featured in event promo e-blasts; exclusive access to Crossroads’ VIP Tent

COMMUNITY SPONSOR: Lady Bug Coaster(SOLD:Women of Hope)
$5,000

Premium logo placement at event; exclusive social media sponsor posts; logo featured in event promo e-blasts; exclusive access to Crossroads’ VIP Tent

COMMUNITY SPONSOR: Storyland/Photo Booth SOLD Oscar J Tolmas
$5,000

Premium logo placement at event; exclusive social media sponsor posts; logo featured in event promo e-blasts; exclusive access to Crossroads’ VIP Tent

COMMUNITY SPONSOR: Music Express SpinCoaster(SOLD:Commcare
$5,000

Premium logo placement at event; exclusive social media sponsor posts; logo featured in event promo e-blasts; exclusive access to Crossroads’ VIP Tent

FAMILY SPONSOR: Tilt-A-Whirl
$3,000

Logo placement at event; exclusive social media sponsor post; logo included in event promo e-blasts

FAMILY SPONSOR: Bumper Cars (SOLD:Baptist Comm Ministries)
$3,000

Logo placement at event; exclusive social media sponsor post; logo included in event promo e-blasts

FAMILY SPONSOR: Coney Tower (Giant Drop)
$3,000

Logo placement at event; exclusive social media sponsor post; logo included in event promo e-blasts

FAMILY SPONSOR: Construction Trucks (SOLD: Demo Diva)
$3,000

Logo placement at event; exclusive social media sponsor post; logo included in event promo e-blasts

FAMILY SPONSOR: Red Baron Airplane Ride (SOLD: Healthy Blue)
$3,000

Logo placement at event; exclusive social media sponsor post; logo included in event promo e-blasts

FAMILY SPONSOR: Whirly Bird Swings
$3,000

Logo placement at event; exclusive social media sponsor post; logo included in event promo e-blasts

CHILD SPONSOR: Umbrella Car Ride(SOLD:Florida Marine-FMT)
$1,000

Logo placement at event; social media post

CHILD SPONSOR: The Scrambler Ride
$1,000

Logo placement at event; social media post

CHILD SPONSOR: Fun Slide (SOLD:Gilsbar)
$1,000

Logo placement at event; social media post

CHILD SPONSOR:Tea Cups (SOLD:Urban South Brewery)
$1,000

Logo placement at event; social media post

CHILD SPONSOR: Rockin' Tugboat (SOLD: CM Combs Construction)
$1,000

Logo placement at event; social media post

CHILD SPONSOR: Monkey Jump-Drop (SOLD: BCBS)
$1,000

Logo placement at event; social media post

Concession Area Sponsor (SOLD: Vineyard Church)
$5,000

Logo placement at event; social media post

Concession Area Sponsor (SOLD:Dr. Simons/O'Friel DDS)
$1,000

Logo placement at event; social media post

Concession Area Sponsor
$1,000

Logo placement at event; social media post

Concession Area Sponsor
$1,000

Logo placement at event; social media post

