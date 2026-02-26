Crossroads Nola Inc

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Crossroads Nola Inc

About this event

Crossroads' City Park Night 2026

7 Victory Ave

New Orleans, LA 70124, USA

**EARLY BIRD** Event TIcket (Adult)
$15
Available until Oct 2
COMMUNITY SPONSOR: The Carousel
$6,000

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COMMUNITY SPONSOR: Train Ride (SOLD: TruWealth)
$6,000

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COMMUNITY SPONSOR: Ferris Wheel
$6,000

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COMMUNITY SPONSOR: Lady Bug Coaster
$6,000

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COMMUNITY SPONSOR: Storyland/PhotoBooth SOLD: Oscar J Tolmas
$6,000

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COMMUNITY SPONSOR: Music Express SpinCoaster
$6,000

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FAMILY SPONSOR: Tilt-A-Whirl
$4,000

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FAMILY SPONSOR: Bumper Cars
$4,000

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FAMILY SPONSOR: Coney Tower (Giant Drop)
$4,000

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FAMILY SPONSOR: Construction Trucks
$4,000

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FAMILY SPONSOR: Red Baron Airplane Ride
$4,000

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FAMILY SPONSOR: Whirly Bird Swings
$4,000

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CHILD SPONSOR: Umbrella Car Ride
$2,000

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CHILD SPONSOR: The Scrambler Ride
$2,000

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CHILD SPONSOR: Fun Slide
$2,000

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CHILD SPONSOR:Tea Cups
$2,000

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CHILD SPONSOR: Rockin' Tugboat
$2,000

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CHILD SPONSOR: Monkey Jump-Drop
$2,000

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FRIEND SPONSOR: Concession Area #1
$1,000

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