CRSW Training - July 2025

99 Blaine St

Manchester, NH 03102, USA

Full Series
$400
FULL SERIES - 5 COURSES - July 2025 THE ART & SCIENCE OF PEER ASSISTED RECOVERY ETHICAL CONSIDERATIONS OF PEER ASSISTED RECOVERY SUICIDE PREVENTION FOR PEER ASSISTED RECOVERY HIV, AIDS, HEPATITIS PREVENTION FOR PEER ASSISTED RECOVERY CO-OCCURRING DISORDER - THE INTERSECTION OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE MISUSE You are purchasing the entire series with this ticket!
The Art and Science of Peer Assisted Recovery
$200
The Art and Science of Peer Assisted Recovery. 1 of 5. July 7-11 8:30AM - 4:30PM
Ethical Considerations of Peer Assisted Recovery
$150
Ethical Considerations of Peer Assisted Recovery. 2 of 5. July 14 - 15 8:30AM - 4:30PM
Suicide Prevention For Peer Assisted Recovery
$50
Suicide Prevention For Peer Assisted Recovery. 3 of 5. July 16 8:30AM - 4:30PM
HIV/AIDS/Hepatitis Prevention For Peer Assisted Recovery
$50
HIV/AIDS/Hepatitis Prevention For Peer Assisted Recovery. 4 of 5. July 17 8:30AM - 4:30PM
CO-OCCURRING DISORDER - THE INTERSECTION OF MENTAL HEALTH
free
Co-occurring disorder - the intersection of mental health and substance misuse. 5 of 5. July 18 12PM - 3:30PM
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing