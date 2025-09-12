Crush 2025 - Sponsorships

Hosted by
About this event
Includes 10 VIP Tickets, logo on program, signage at event, mention in all publicity (print and electronic).
Includes 8 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 6 VIP Tickets, logo on program, logo etched on VIP Tasting Glasses
Includes 6 VIP Tickets, logo on program, logo etched on VIP Tasting Glasses.
Includes 6 VIP Tickets, logo on program, logo printed on VIP Lounge Champagne Flutes.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Includes 2 VIP Tickets, logo on program, signage at event.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!