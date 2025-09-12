Hosted by

The Garrett Jacobs Mansion Endowment Fund

About this event

Crush 2025 - Sponsorships

11 W Mt Vernon Pl

Baltimore, MD 21201, USA

Title Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Includes 10 VIP Tickets, logo on program, signage at event, mention in all publicity (print and electronic).

VIP Tasting Sponsorship
$4,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Includes 8 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

General Tasting Wine Glass Sponsorship
$3,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes 6 VIP Tickets, logo on program, logo etched on VIP Tasting Glasses

VIP Wine Glass Sponsorship (Red or White Available)
$3,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes 6 VIP Tickets, logo on program, logo etched on VIP Tasting Glasses.

VIP Lounge Glass Sponsorship
$3,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Includes 6 VIP Tickets, logo on program, logo printed on VIP Lounge Champagne Flutes.

VIP Lounge Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Gourmet Food Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Dessert Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Valet Parking Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Coat Check Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Live Music Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Pen Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Program Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

Tasting Sponsorship
$2,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes 2 VIP Tickets, logo on program, signage at event.

