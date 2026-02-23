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About this event

CRUZ BALL LEVEL UP HOOPS PREP CIRCUIT

8 Bean Creek Rd

Scotts Valley, CA 95066, USA

LEVEL UP HOOPS - BOYS 7th, 8th FALL 26
$245

FRIDAY NIGHTS

DATES:   8/7,8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/12

8/7 Evaluations, 5 weeks 1.5 hours circuit sessions

30 Minute Skills

30 Minute 3v3

30 Game 2 x 12 halves

SEMI FINALS/ FINALS

**RECOMMENDED FOR INTERMEDIATE/ADVANCED PLAYERS


LEVEL UP HOOPS - BOYS 4th, 5th, 6th FALL 26
$245

FRIDAY NIGHTS

DATES:   8/7,8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/12

8/7 Evaluations, 5 weeks 1.5 hours circuit sessions

30 Minute Skills

30 Minute 3v3

30 Game 2 x 12 halves

SEMI FINALS/ FINALS

**RECOMMENDED FOR INTERMEDIATE/ADVANCED PLAYERS


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