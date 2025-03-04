Cathedral School Alumni Association

Cathedral School Alumni Association

CSAA -2025 Convention Packages

VIP (Couple)
$350

Includes for two (2): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Admissions - Saturday Games - 1 Free Drink @ Meet & Greet and Banquet Dinner for each - 2 Souvenir Programs - 2 T-shirts - 2 Lanyards - 2 Tote Bags - 2 Gold Towels

VIP (Single)
$200

Includes for one (1): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - 1 Free Drink @ Meet & Greet and Banquet Dinner - 1 Souvenir Program - 1 Free Admission - Saturday Games - 1 T-shirt - 1 Lanyard - 1 Tote Bag - 1 Gold Towel

STANDARD (Couple)
$250

Includes for two (2): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Admissions - Saturday Games - 2 Souvenir Programs - 2 T-shirts - 2 Lanyards - 2 Tote Bags

STANDARD (Single)
$150

Includes for one (1): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - 1 Souvenir Program - 1 Free Admission - Saturday Games - 1 T-shirt - 1 Lanyard - 1 Tote Bag

STAND-ALONE STANDARD (Couple)
$100

Includes for Two(2): - Free Admission: Banquet Dinner + Food

STAND-ALONE STANDARD (Single)
$65

Includes for one (1): - Free Admission: Banquet Dinner + Food

National Membership Dues
$35

Members are encouraged to pay their membership dues.

STAND-ALONE PATRON (Couple)
$125

Includes for Two(2): - Free Admission: Banquet Dinner + Food + 1 Drink

STAND-ALONE PATRON (Single)
$75

Includes for One(1): - Free Admission: Banquet Dinner + Food + 1 Drink

Meet & Greet
$20

Meet & Greet

Farewell Barbeque
$20

