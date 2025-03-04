CSAA -2025 Convention Packages

Offered by
Includes for two (2): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Admissions - Saturday Games - 1 Free Drink @ Meet & Greet and Banquet Dinner for each - 2 Souvenir Programs - 2 T-shirts - 2 Lanyards - 2 Tote Bags - 2 Gold Towels
Includes for one (1): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - 1 Free Drink @ Meet & Greet and Banquet Dinner - 1 Souvenir Program - 1 Free Admission - Saturday Games - 1 T-shirt - 1 Lanyard - 1 Tote Bag - 1 Gold Towel
Includes for two (2): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Admissions - Saturday Games - 2 Souvenir Programs - 2 T-shirts - 2 Lanyards - 2 Tote Bags
Includes for one (1): - Free Admission: Meet & Greet and Banquet Dinner - Free Food: Meet & Greet and Banquet Dinner - 1 Souvenir Program - 1 Free Admission - Saturday Games - 1 T-shirt - 1 Lanyard - 1 Tote Bag
Includes for Two(2): - Free Admission: Banquet Dinner + Food
Includes for one (1): - Free Admission: Banquet Dinner + Food
Members are encouraged to pay their membership dues.
Includes for Two(2): - Free Admission: Banquet Dinner + Food + 1 Drink
Includes for One(1): - Free Admission: Banquet Dinner + Food + 1 Drink
Meet & Greet
