CSLRA Membership Form for Calendar Year 2026

Associate Membership 2026
$686

Valid for one year

Company or Government Entity Associate Member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026.

New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

2026 Railroad Membership Company Annual Revenue < $500,000
$686

Valid for one year

Company Railroad Member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026. New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

2026 Railroad Membership Company Annual Revenue $500,000-$1M
$1,144

Valid for one year

Company Railroad Member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026. New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

2026 Railroad Membership Company Annual Revenue $1M - $2.5M
$1,716

Valid for one year

Company Railroad member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026. New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

2026 Railroad Membership Company Annual Revenue $2.5M - $5M
$2,517

Valid for one year

Company Railroad Member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026. New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

2026 Railroad Membership Company Annual Revenue $5M - $10M
$3,432

Valid for one year

Company Railroad member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026. New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

2026 Railroad Membership Company Annual Revenue > $10M
$4,576

Valid for one year

Company Railroad member Dues.
Dues rate effective Jan 1, 2026. New members joining in Q4 2025 will be valid from Oct 1, 2025 to Dec 31, 2026.

