CSz Silent Auction: Who Approved This List?

8906 W Broad St, Richmond, VA 23294

Lot 1. Applied Improv
$1,000

Bring CSz Richmond to your company! We've been leading Applied Improvisation workshops with businesses throughout the region since 1996. From teambuilding to presentation skills to entertainment that is perfect for your company, CSz Richmond Theater has the nationally certified trainers to bring collaboration, inspiration, gratitude, and fun to your group. Auction Type: Full Donation. Limitations: This can be conducted virtually or in person. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Location and date subject to Dave’s availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 2. Transformational Coaching Series
$995

Get unstuck with the 8-week Positive Intelligence (PQ) Coaching Program led by Zoe, a seasoned and dynamic executive leadership coach and ELI master practitioner. It's like therapy, but it's not! This series integrates science-backed strategies with cutting-edge tools to elevate your personal and professional growth. Access the 6-week PQ program ($995 value) plus 8 weeks of group coaching, accountability check-ins, 1:1 coaching, and assessments (priceless). Get to know Zoe more here: https://bit.ly/ZoeMoyerCoaching. Auction Type: 50:50 Split Donation. Limitations: Individual coaching sessions can be conducted virtually or in person. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Location and date subject to Zoe’s availability. All other program elements are fully virtual. Must be booked by June 1, 2025. No cash value.
Lot 3. Leadership Class or Keynote Address by GeGe Beall
$500

Choose either a leadership class or a keynote address by GeGe Beall! GeGe has a master’s degree in Industrial/Organizational Psychology from Radford University & has worked in Human Resources and Organizational Development for her entire professional career. This includes serving as vice president at several HCA hospitals and then as an external consultant specializing in analyzing staff engagement survey results & using the data as a road map to improve overall cultural health. Certifications include Fellow, American College of Healthcare Executives (FACHE); EQ-I 2.O Certified Coach; Senior Professional in Human Resources (SPHR); and SHRM-SCP. In addition, GeGe performs professionally as an improvisational comedian at ComedySportz Richmond, is a black belt level mind/body Nia instructor, and is a certified Laughter Yoga Instructor. Auction Type: Full Donation. Limitations: This can be conducted virtually or in person. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Location and date subject to GeGe’s availability. All other program elements are fully virtual. Must be booked by June 1, 2025. No cash value.
Lot 4. Leadership Retreat Coordination
$500

Curate a strategic retreat for your small business or nonprofit organization with up to 25 attendees. Zoe is an experienced event coordinator and strategic planner who can help you pull off a meaningful annual board meeting, leadership transition, or design sprint. Say goodbye to meeting hell and hello to a better agenda. What’s Included: A thoughtfully crafted agenda and either 4 hours of meeting facilitation or a pre-meeting needs assessment. Get to know Zoe more here: https://bit.ly/ZoeMoyerCoaching Auction Type: 50:50 Split Donation. Limitations: This training can be conducted virtually or in person. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. The organization must clearly define the retreat’s purpose for best results or opt for a pre-meeting needs assessment. Resources such as the venue, AV setup, and refreshments must be provided by the company. Blackout dates apply. Must be booked at least three months in advance of the event date and before Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 5. The Superhero Chaos Collector's Kit
$175

Brace yourself for a whirlwind of superhuman shenanigans with this hilariously overpowered comic book bundle that’ll make your inner nerd do a victory lap faster than The Flash! This package has everything you need to feel like a superhero, minus the spandex. BONUS! We’ve thrown in 5 Funko Pops because no comic book binge is complete without tiny plastic versions of your faves. Get it now and unleash your inner geek! Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. No refunds.
Lot 6. Personal Training Series
$150

No more broken New Year's goals! Set your body up for success with this exclusive 12-week personal training series. An ACE-certified trainer, Zoe specializes in whole body wellness, nutrition, mindfulness, and functional fitness for longevity (that is, when she's not climbing mountains or working in healthcare). This package includes 30-minute private weekly sessions designed to fit your lifestyle and goals. Whether you want to crush your next climbing trip or just survive a day of Zoom calls without back pain, she’s got you covered. In 12 weeks, you will gain: 1. A personalized fitness plan that fits you, with app-access and accountability coaching. 2. Strength, endurance, balance, power, and flexibility training to help you thrive for decades. 3. A physical consultation with expert guidance on nutrition, sleep, and motivation — with a touch of humor because fitness should be fun. Whether you need to outrun molten lava (like Zoe's fiancé) or simply tone your core, Zoe’s got you covered. Work smarter, not (just) harder, and place your bid! Get to know Zoe more here: https://bit.ly/ZoeMoyerFitness Auction Type: 50:50 Split Donation. Limitations: This training can be conducted virtually or in person at your home gym. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Location and date subject to Zoe’s availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 7. Dave's Toys "Vintage Toy Basket"
$125

Collectible Action Figures & Funko Pops Package! Fun stuff for the collector or for ANYONE who just wants to celebrate their geekhood and play with some toys! Keep ‘em in the card and pretend you’ve made a long term investment! Or rip them out of their packages and have a cross-franchise dance party! Includes: - Vinyl Sugar Dorbz - XL Guardians of the Galaxy Rocket Raccoon (2020) - Funko Pop - Aladdin Disney VHS series - Genie (2022) - Funko Pop - Star Wars - Death Star Droid (2020) - Star Wars Power of the Force - Luke Skywalker Action Figure (1995) - Star Wars Power of the Force - Han Solo in Carbonite (1996) - Star Wars - Episode 1 - Mace Windu (beat up card) (1998) - Marvel Super Heroes - Fantastic Four Invisible Woman - Action Figure (beat up card) (1994) - Legends of the Batman - Laughing Man Joker Action Figure (1995) Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. No refunds.
Lot 8. Creative Bar Naming Rights
$125

Think you’ve got what it takes to name the CSz bar? This is your chance to etch your legacy — right into your very own plaque! Whether it’s a pun that’s groan-worthy in the best way, a comedy reference so sharp it could cut through a lime, or just something ridiculous enough to make people chuckle while ordering a drink, we want to hear it (go wild, we'll even take your first and last name). Imagine the glory of being immortalized…or at least drunkenly mispronounced during happy hour. Don’t miss this chance to make every future toast all about you! Auction Type: Full Donation. Limitations: This item grants you the creative naming rights for the bar, with your chosen name displayed in a commemorative glass plaque at the venue for at least 12 months. Naming rights are subject to CSz Richmond board approval. No shipping is required; the display will remain on-site at CSz Richmond.
Lot 9. Team-Building Facilitation
Lot 9. Team-Building Facilitation
$100

Aaron Gilley is an experienced coach, facilitator, and speaker who will work with you to craft a 3-hour team development program for your office of up to 15 people. Having done improv for over 15 years and having worked in career development and HR for over 18 years, Aaron will provide your team with a fun and meaningful experience to laugh, grow, and create! Auction Type: Full Donation. Limitations: Location and date subject to Aaron’s availability. Services must be provided in person (not virtually) and within 60 miles of Richmond. Additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 10. Sketch Portrait
Lot 10. Sketch Portrait
$100

Imagine your face (or your pet's) lovingly reimagined with just enough artistic license to make you chuckle. This is your chance to own a one-of-a-kind masterpiece that’s 50% skill, 50% personality, and 100% guaranteed to make people smile. Bid now — because art this unique shouldn’t stay on the sketchpad! Auction Type: Profit Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Shipping to the continental United States is included; additional fees may apply for other locations. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 11. Custom Artistic Portrait
$100

Get a stunning digital portrait of you, a loved one, or your favorite pet that blends artistry and personality into a one-of-a-kind masterpiece. With attention to detail and a touch of flair, the artist will deliver both a high-quality file and a gorgeous print, ensuring your portrait can be enjoyed anywhere. Whether it’s heartfelt, whimsical, or full of personality, this custom artwork is perfect for gifting, displaying, or simply celebrating someone special in an unforgettable way. Auction Type: Profit Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 12. Professional Development Coaching Sessions
Lot 12. Professional Development Coaching Sessions
$100

Three 30-minute coaching sessions to help you level up your career, personal growth, or just figure out how to stop replying 'LOL' in professional emails. Whether it’s mastering humanity (soft) skills or simply making life less awkward, these sessions have you covered. Book at least 15 days in advance — greatness takes a little planning. Auction Type: Full Donation. Limitations: This training can be conducted virtually or in person. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Location and date subject to James' availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 13. Doggy (or Kitty, or Parrot) Boot Camp
Lot 13. Doggy (or Kitty, or Parrot) Boot Camp
$90

Were your dog's antics cuter as a puppy? Has your cat systematically trained you? Is your parrot plotting world domination? We've got your back. With over two decades of experience in animal behavior and training, Zoe has worked her magic with dogs, cats, and parrots of all temperaments — even the divas. This package includes four 30-minute training sessions for you and your furry (or feathered) friends. Bid now for a productive playtime that leaves tails wagging, cats purring, and feathers unruffled! Get to know Zoe more here: https://bit.ly/ZoeMoyerTrainer. Auction Type: 50:50 Split Donation. Limitations: Unlimited animals per session (yes, even if you have a zoo at home) as long as they can share the spotlight for 30 minutes. This training can be conducted virtually or in person. For in-person sessions, additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Location and date subject to Zoe’s availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 14. Tunes for Your Soirée
Lot 14. Tunes for Your Soirée
$50

Set the perfect tone for your event with live piano entertainment by Karen! Whether it’s a cocktail hour, intimate dinner, or a party that could use a little extra class, Karen’s music will bring just the right amount of elegance. She’ll play up to 2 hours of beautiful tunes on Friday or Saturday nights, within 30 miles of Richmond. Have a sound system? Great! Karen will take all the teamwork she can get. Let her music turn your event into a night to remember (or at least one with a killer soundtrack)! Auction Type: Full Donation. Limitations: This is for in-person events not including weddings. Location and date subject to Karen’s availability. Additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 15. D&D One Shot!
$50

Aaron Gilley is not only an experienced improvisor; he is also an experienced DM! If you like Dungeons & Dragons, Aaron can DM a homebrewed four-hour D&D session for you. Aaron will provide the setting, the quest, and the guidance; all you need is the location! This session will be for up to five (5) players. Aaron the DM can also assist with character creation and rules review for those who need a refresher or might be new to playing. This session will be a critical success! Auction Type: Full Donation. Limitations: Services available within 60 miles of Richmond (or in the Raleigh-Durham metro area). Session can be done virtually with additional discussion but will maintain the most value at your actual table. Location and date subject to Aaron’s availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 16. Group Photo Session
Lot 16. Group Photo Session
$45

Unleash your inner influencer with a 60-minute group photography session (including setup time). This session is limited to singles, couples, or families. A maximum of 20 edited photos will be provided in high-resolution digital format. Auction Type: Full Donation. Limitations: Please review the disclaimer here prior to purchase: https://bit.ly/cszgroupphoto.
Lot 17. Private Yoga Class
$35

Namaste to you and up to 10 friends for this private restorative yoga session! As a certified Laughter Yoga Instructor, GeGe will cater this fun class to your level (whether you’re a seasoned yogi or someone who still calls downward dog ‘that stretchy thing!’). Held at CSz Theatre or a location of your choice, you’ll learn to breathe deeply, sink in, and maybe even touch your toes (no promises). Perfect for de-stressing, bonding, or just finding inner peace before or after the holiday rush. Auction Type: Full Donation. Limitations: Class can be held virtually or in person. Location and date subject to GiGi’s availability. Additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot. 18. Private Dance Class
$35

Unleash your inner Beyoncé and figure out what to do with your arms with Nia dancing! Nia (Neuromusculare Integrative Action) is a holistic movement practice that works with elements from martial arts, dance, and relaxation techniques to bring together body, mind, and soul. As a black belt level instructor, GeGe will get your private dance class for up to 10 people shimmying, shaking, and sashaying like nobody’s watching. Whether it’s a party, team-building event, or just an excuse to get your groove on, this class guarantees fun, laughter, and a deep connection with yourself! Auction Type: Full Donation. Limitations: Class can be held virtually or in person. Location and date subject to GiGi’s availability. Additional fees may apply for travel and accommodation if applicable. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 19. You're So Vain, This Song Is About You!
$35

Want to be the star of your very own ballad? Or give someone you love (or mildly tolerate) a song they’ll never forget? We’re talking custom music, baby — crafted with guitar, vocals, and enough heart to make Nicholas Sparks jealous. Whether it’s a heartfelt serenade, an epic anthem, or a hilarious ode to your cat’s snack obsession, we’ll turn your ideas into a one-of-a-kind banger. Perfect for birthdays, anniversaries, apologies, or just flexing on your friends with your own theme song. Bid now — because "Hey, Alexa, play something generic" doesn’t hit the same! Auction Type: Full Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Delivery is electronic. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 20. Christmas China: For Dinners You Mean to Host
Lot 20. Christmas China: For Dinners You Mean to Host
$35

Add a touch of elegance to your holiday celebrations with this festive set of Christmas china. Whether it’s for impressing relatives you only see once a year or just making your Tuesday mac and cheese feel fancy, this set is perfect. Warning: Owning this china does not guarantee you’ll actually host a dinner party, but it will make you feel ready for one. Cheers to holiday spirit and beautifully mismatched leftovers. Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 21. Grass-Fed Beef Roast & Bonus Bacon Bliss (4 lbs+)
Lot 21. Grass-Fed Beef Roast & Bonus Bacon Bliss (4 lbs+)
$30

Take dinner to the Next Level with this Grass-Fed Beef Roast & Bonus Bacon combo from the renowned Next Level Ranch (yes, it’s as amazing as it sounds). This high-quality, grass-fed boneless chuck roast pairs perfectly with the included bacon to make your next meal unforgettable. The roast and bacon come frozen for your convenience, but if you’d like the roast cooked, that’s an option too (because sometimes outsourcing dinner is the real win). Perfect for anyone who loves tender, flavorful beef, crispy bacon, and knowing their meat came from happy, grass-fed cows. Treat yourself to this 4 lbs+ package of pure culinary joy! Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. No returns accepted.
Lot 22. Tailored Wine Pairing Recommendation
$25

Enjoy a custom wine tasting menu with perfect pairings, tailored to your tastes and budget by an experienced rock connoisseur who once convinced professionals on Freakonomics to lick rocks on air! From volcanic soils that give your reds their fiery kick to mineral-rich terrain that makes your whites sparkle, this isn’t just wine — it’s a geological adventure in a glass. Auction Type: Full Donation. Limitations: This item is a curated menu of wine options built customized to you. Please allow additional time for production. Delivery is electronic. No cash value. Wine is not included.
Lot 23. Artistic Hand-Painted Journal
Lot 23. Artistic Hand-Painted Journal
$25

A journal with hand-painted designs, custom-made just for you — because your deep thoughts, grocery lists, and random doodles deserve a cover as unique as your late-night internet searches. Whether you’re jotting down your dreams, plotting your rise to power, or just trying to look mysterious at the coffee shop, this one-of-a-kind keepsake is perfect. The design will be tailored to your vibe, so no two are alike — kind of like snowflakes, fingerprints, or your excuses for not starting that novel (again). Auction Type: Full Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 24. Mystery Rock
$25

Behold, the ultimate collectible: a genuine mystery rock, handpicked by Keiji, a real-life geologist. Delivered to you sometime in the next 2–4 years (because true masterpieces take time), this rock could be anything — a fossil, a gemstone, or just something Keiji thought looked cool. It’s science meets suspense! Bid now for this timeless treasure that could be worth waiting for. Who knows? It could hold the secrets of the Earth or make a great paperweight! Auction Type: Full Donation. Limitations: This item will be delivered or shipped within 2–4 years, which is very fast on the geologic time scale. Shipping to the continental United States is included; additional shipping costs may apply for other locations.
Lot 25. Handmade Warm & Stylish Scarf
$20

Wrap yourself in coziness and style with a handmade scarf so chic, it might just make your coat jealous. Match your vibe with the perfect color. Auction Type: Full Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 26. The Great Cookie Conundrum
$20

Get ready to bid on a dozen cookies that'll make your taste buds dance! Here’s what’s baking: Customizable Chocolate Chip Cookies – Choose TWO fancy add-ins like milk-, dark-, or white-chocolate chips, nuts, cranberries, oatmeal, or M&Ms. Want "Walnuts & M&Ms"? Done. Want to throw in everything and call it a "kitchen sink cookie"? We support that chaos. Cola & Cocoa Cookies – Ever wanted soda and chocolate to elope and make cookie babies? They did. And they’re delicious. Graham Cracker Cinnamon Cookies – Basically, s’mores without the sticky, smoky campfire drama. Pure cozy cookie vibes. Egg-free? Yup. Gluten-free? Sorry, we’re not that magical yet. Bid now, because these cookies are so good, you’ll wonder why you didn’t bid higher. Auction Type: Full Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 27. Custom-Made Pillows
Lot 27. Custom-Made Pillows
$20

Four custom-made handcrafted throw pillows to add personalized charm and comfort to your space. Designed just for you, they’re the perfect blend of style and coziness! Auction Type: Full Donation. Limitations: This item is customized to your specifications. Please allow additional time for production. Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. Must be specified by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 28. Baking Cookies With Sheldon
$20

By popular request, learn Sheldon's cookie baking secrets! Auction Type: Full Donation. Limitations: This can be conducted virtually or in person. Location and date subject to Sheldon's availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 29. Banana Pigeon
$15

Behold the glorious 'Banana Bird' — nature's most a-peeling hybrid! This majestic creature waddles through life with the elegance of a bird and the potassium-packed energy of a ripe banana. With a squawk as smooth as a smoothie, this masterpiece will make you question everything you thought you knew about evolution... and breakfast. Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 30. Pickle Ball
$15

Behold the drama, the intensity, the sheer pickle-icious chaos of Pickle Ball! This action-packed masterpiece features a high-flying cucumber caught in the middle of a paddle battle for the ages. Is it a sport? Is it dinner prep gone horribly wrong? Who knows, but one thing’s for sure — this game is a big dill. Perfect for anyone who loves pickles, puns, or just needs a reminder that even vegetables can be athletes. Warning: May cause spontaneous laughter and cravings for a pickle snack break. Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 31. Fruit Folk
$15

Meet the Fruit Folk — the most dapper duo in the produce aisle! On the left, we have Monsieur Pear, sporting his chic beret and a whole lot of French flair. Is he holding a croissant? A snail? Who knows, but he's serving le style. And on the right, it’s Sir Watermelon, complete with a top hat and a smile that says he’s ready to make fruit salad classy again. Together, they’re the perfect pair for anyone who loves whimsy, personality, and a touch of fruity sophistication. Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 32. Grapes of Rap
$15

Introducing Grapes of Rap — the freshest bunch in the vineyard! These funky, sunglass-wearing grapes are here to drop beats and crush stereotypes (and maybe a little juice). With shoutouts like 'Fo shizzle,' 'Pass the mic,' and 'Yo yo yo,' this crew is ready to bring flavor and attitude to your walls. Perfect for anyone who loves puns, hip-hop, or just believes their fruit should come with a side of swagger. Warning: Prolonged exposure may result in spontaneous freestyling. Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 33. Soup Fly
$15

Who needs alphabet soup when you’ve got 'Soupfly'? This masterpiece serves up a bold commentary on life’s tiny annoyances — like finding a fly in your soup, only to realize it’s fluent in 26 languages. The vibrant checkered background screams ‘diner chic,’ while the little fly in the center is unapologetically the star of the show. Perfect for foodies with a sense of humor or anyone who’s ever battled a bowl and lost. Warning: May cause sudden cravings for soup (hold the fly). Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 34. Pun-tastic Life Commentary
$15

Enjoy a groan-worthy collection of personalized puns about your life — perfect for cringe-worthy laughs. Auction Type: Full Donation. Limitations: Please provide us with your bio for suggestions. Specimen cups are available at your local pharmacy. Number and quality of puns subject to artist state of existential crisis. Electronic delivery can be expected within 12 months if we tell the team we need it in a fortnight by sea mail. Please reach out to the IRS for any refunds, we are not accountants no matter how taxing we may be. No cash value (don't bank on it).
Lot 35. Les Tomates: A Slice of Rustic Charm
$15

Add a touch of French countryside to your kitchen or dining space with this rustic wall art featuring "Les Tomates." Perfect for anyone who loves a little shabby chic, a lot of tomatoes, or just wants to pretend they're fluent in French. Bid now, and bring home a slice of the South of France (minus the airfare or awkward attempts at saying "bonjour" — really we're saving you money here). Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 36. Latticed Lantern: Light Up Your Life
$15

Illuminate your space with this charming pair of decorative lanterns. Featuring a coral pink and olive green lattice design, these elegant pieces are perfect for holding candles or small LED lights. They cast a glow so warm and inviting, your guests might think you've mastered the art of hygge. (Google it—we'll wait.) Whether you're creating ambiance for a romantic evening, a backyard soirée, or just trying to impress your in-laws, these lanterns have you covered. Bid now and let these stylish mood-makers light the way to your next great moment! Warning: May cause jealousy among neighbors. Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 37. Coral Impressions: A Splash of Whimsy
$15

Brighten your walls with this playful painting duo! Soft blues, warm oranges, and rosy reds swirl in organic shapes, evoking coral reefs—no scuba gear needed! Framed in natural wood, they’re perfect for any space. For sea-life lovers or anyone who’s ever thought, “That belongs on my wall!” Place your bid and bring home some underwater whimsy! Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 38. Where the Sky Meets the Stars
$15

This striking piece blends the calm of a twilight landscape with a subtle nod to the American flag. Featuring a serene gradient sky, silhouetted trees, and soaring birds, it’s an artistic reminder that patriotism can also be peaceful and reflective. Perfect for those who appreciate art with a touch of symbolism—or just really love dramatic skies and trees. Bid now to bring home this one-of-a-kind masterpiece and add a little quiet inspiration to your walls. Warning: May cause spontaneous salutes or poetic musings. Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 39. Rustic Rose Mirror
$15

Add a dash of vintage charm to your space with this handcrafted square mirror. Featuring an intricate rose embellishment in a distressed metallic finish, this piece is perfect for anyone who enjoys blending elegance with a touch of rustic flair. Ideal for sprucing up your entryway, vanity, or any spot where you need a daily reminder of how fabulous you look! Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 40. Rustic Charm Tree
$15

Forget plastic trees — this handcrafted rustic wooden tree brings all the charm of the holidays with none of the pine needles. Adorned with a delicate vine, a cheerful bow on top, and a nest complete with golden eggs (because even birds deserve to celebrate), this unique piece screams “cozy holiday vibes.” Perfect for adding a touch of farmhouse chic to your seasonal décor. Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 41. Garden Bliss: A Touch of Spring All Year Long
$15

Transform any space into a charming springtime haven with this delightful duo of faux floral arrangements. Featuring soft lamb's ear leaves, vibrant blooms, and an adorable rustic birdhouse with a whimsical woven handle, this set is perfect for brightening your home—no watering required! Whether you’re sprucing up your kitchen table or adding a splash of cheer to your office desk, these handcrafted arrangements are sure to bring a smile to your face. Bid now to enjoy flowers that stay fresh forever and a birdhouse that’ll never need cleaning! Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 42. The Stool & Hanger You Didn't Know You Needed
$10

Why settle for just function when you can have charm too? This handmade wooden stool and matching coat hanger bring a splash of rustic whimsy to your home. Perfect for your entryway, mudroom, or that one corner you’ve been meaning to spruce up. The stool's distressed blue finish whispers, "Back in my day we only needed one stool to change a lightbulb," while the sturdy white hanger says, "Hang with me, or at least let me ride your coattails." No home is complete without! Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 43. Board Game Night
$10

Think you’ve got what it takes to dominate the board game world—or at least make it through a round of Monopoly without starting a family feud? Meet three of your boldest (or most snack-loving) future friends for a hosted board game night at the theater! The top three bidders will all win this wacky award. With an expansive game library, unlimited pizza, and drinks to fuel your victories (or drown your inevitable betrayals), this night promises endless laughs, a bit of friendly trash talk, and at least one person insisting the dice are rigged. Bonus: no cleanup required, even if someone does flip the table — because let’s be honest, it happens. Auction Type: Full Donation. Limitations: Location and date subject to Jay and Brandon's availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 44. Hotdog Man
$10

Introducing Hotdog Man, the hero we never knew we needed but absolutely deserve! With buns of steel, ketchup-red gloves, and relish-green sneakers, he’s ready to take on any barbecue crime. Is he here to fight evil or just stop you from putting pineapple on hotdogs? We may never know. Perfect for anyone who appreciates food-themed art or just wants a little comic relief with their condiments. Warning: Prolonged exposure may cause an uncontrollable craving for chili dogs. Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 45. Armand's Cat Karaoke
$10

Do you love Karaoke? Do you love cats? Well, you and 3 of your closest friends could enjoy Asian style karaoke from the comfort of my living-room, possibly with my cat, Armand. This 2-hour experience will allow you to peruse all of Youtube for those perfect high-notes, ballads, and show stoppers. Bar karaoke wait times?! NEVER! The 2-hour block is 100% for your crew. Did someone say "Duets"? Of course Armand has two microphones so you can sing those sweet nothings to each other! * Consumption of alcohol or other intoxicants is welcome but it is BYOB. A fridge will be available for keeping things chill. Ice and water will be made available. * Armand reserves the right to appear or not and may beartrap you when you pet him. He's friendly but feisty. * Armand does not sing but he will offer his minion, me, to get the party started or support you with backup vocals, available upon request. * Scheduling will be subject to minion availability but we'll attempt to ensure a quick turn around. * Armand is a real medium hair cat and can pose an allergy concern for some people. Do not take Armand's Cat Karaoke if you're allergic to cats unless you have allergy pills ready. Auction Type: Full Donation. Limitations: Services are available in Lakeside, VA. Date subject to Chip's availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value. Any cat hair that you receive is our gift to you.
Lot 46. Art So Cool, Your Walls Will Thank You
$10

Behold this stunning screen print from a private collection—where bold colors, serene landscapes, and whimsical vibes collide! It's like your wall just discovered Instagram filters and found its true calling. Whether you're a connoisseur of fine art or someone just trying to cover up that weird scratch on the drywall, this beauty is ready to bring life to your space. Perfect for fans of nature, sunsets, and classy butterflies. Bid now — because minimalism was so last season! 🖼️ Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 47. "Survival Kit"
$10

Behold the ultimate survival kit for when life throws you a curveball—or a full-blown apocalypse. It’s got all the essentials you didn’t know you needed, from practical lifesavers to items that’ll make you go, “Wait…what?” Perfect for emergencies big and small, whether it’s a power outage or just a bad hair day. You might not survive the apocalypse, but at least you’ll go down laughing. Auction Type: Full Donation. Limitation: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs. Kit not for emergency or survival use.
Lot 48. Jeremy's Legendary D&D One Shot
$10

Grab your dice and get ready for an epic quest (or at least a hilariously chaotic one) with a one-shot Dungeons & Dragons 5th Edition game, led by the legendary Jeremy! Whether you’re a seasoned adventurer or the kind of person who asks, ‘Wait, what’s a d20?’ Jeremy will guide you through every step — helping you create the character of your dreams (or nightmares) and explaining the rules so you don’t accidentally set yourself on fire in-game. Played in person or online, this adventure promises magic, monsters, and at least one poorly thought-out plan that goes hilariously wrong. Bid now — your destiny (and probably a dragon) awaits! Auction Type: Profit Donation. Limitations: This can be conducted virtually or in person. Location and date subject to Jeremy's availability. Must be booked by Dec 1, 2025. No cash value.
Lot 49. Basic But Still Yummy Chocolate Chip Cookies
$10

Not as good as Sheldon’s, but they’ll do. Three dozen chocolate chip cookies made with the most basic ingredients elevated slightly by Ghirardelli’s chocolate chip cookies. Delivered to you semi-fresh in a reasonably attractive container. Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 50. Swanson Pyramid of Greatness
$5

Achieve greatness the Swanson way with Ron Swanson’s Pyramid of Greatness! This hilarious guide straight from Parks & Recreation breaks life down into simple truths. Come to understand why crying is only okay at funerals and the Grand Canyon and how fish should only be eaten for sport. It’s the perfect mix of humor and wisdom for anyone aspiring to live life with maximum steak, breakfast food, and zero skim milk (because it’s water lying about being milk). Warning: Displaying this may increase your mustache-growing abilities and love of woodworking. Auction Type: Full Donation. Limitations: Delivery or pick-up within a 30-minute drive of CSz Richmond. Any other location may incur additional shipping costs.
Lot 51. Hug from Chris
$1

Tired of those awkward one-arm pats on the back? Bid on this premium hug from Chris—an experience that has been described as “warm, cozy, and possibly life-changing” (by his dog). Chris is a certified good hugger (self-certified, but still) with years of experience hugging friends, family, and occasionally lamp posts when he's had a rough day. Please, for the love of all things wholesome, bid on this. If it sits at $1, Chris might spiral into an existential crisis about his worth as a hugger, and nobody wants that. Remember, every dollar you bid brings joy to the auction and a high-quality hug to your soul. Don't miss out on this once-in-a-lifetime opportunity to be embraced by greatness (or at least mediocrity with enthusiasm). Auction Type: Full Donation. Limitations: Collect at CSz Richmond this Festivus or at a Chris near you!

