Capital Tennis Association
CTA Theatre Night Out: Paradise Blue
1501 14th St NW
Washington, DC 20005, USA
Zone B
$55
All seating is arranged cabaret-style.
All seating is arranged cabaret-style.
seeMoreDetailsMobile
add
Premium
$90
All seating is arranged cabaret-style.
All seating is arranged cabaret-style.
seeMoreDetailsMobile
add
VIP
$125
Premium seating, one complimentary beverage with table service. All seating is arranged cabaret-style.
Premium seating, one complimentary beverage with table service. All seating is arranged cabaret-style.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout