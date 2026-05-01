Cub Scout Dues 2026-2027 (Registered Leaders Scouts)

Offered by
About this shop
January
Feb
March
April
Fall and Spring 2026-2027
(as per parent request to be billed for full year and not season)
Fall and Spring 2026-2027
(as per parent request to be billed for full year and not season)
Fall covered by leader fees
Fall was covered by leader fees
Didnt charge for Hannah in fall, covered by parent leader cost)
Fall was covered by leader fees
Fall was covered by leader fees
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!