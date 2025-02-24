Cub Scouts Pack 503: Snack Attack

60 Items Per Case
12 – Caramel Bars, 1.1 oz.
12 – Milk Chocolate with Almonds Bars, 1.1 oz.
12 – W.F. Crisp® Bars, 1 oz.
12 – Wafer Bars, 0.67 oz.
6 – Milk Chocolate Bars, 1.1 oz.
6 – Dark Chocolate Bars, 1.1 oz.
$3 Chocolate Bar Variety Case
$60
20 Items Per Case
Caramel Whirls
Mint Meltaways
Chocolate Covered Almonds
Pepperoni Meat Stick Case
$36
24 Sticks per Case - Pepperoni only
Teriyaki Meat Stick Case
$36
24 Sticks per Case - Teriyaki only
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!