Cub Scouts Pack 503

Cub Scouts Pack 503

Cub Scouts Pack 503: Snack Attack

$1 Chocolate Bar Variety Case item
$60
60 Items Per Case 12 – Caramel Bars, 1.1 oz. 12 – Milk Chocolate with Almonds Bars, 1.1 oz. 12 – W.F. Crisp® Bars, 1 oz. 12 – Wafer Bars, 0.67 oz. 6 – Milk Chocolate Bars, 1.1 oz. 6 – Dark Chocolate Bars, 1.1 oz.
$3 Chocolate Bar Variety Case item
$60
20 Items Per Case Caramel Whirls Mint Meltaways Chocolate Covered Almonds
Pepperoni Meat Stick Case item
$36
24 Sticks per Case - Pepperoni only
Teriyaki Meat Stick Case item
$36
24 Sticks per Case - Teriyaki only

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!