Rainey Institute
Culinary Creatives
Twisters, Cheese
$5
Six Twisters made with pizza dough, marinara, and mozzerella .
Twisters, Pepperoni
$5
Six Twisters made with pizza dough, marinara, pepperoni, and mozzerella.
Twisters, Philly Cheesesteak "Student Special"
$5
Six Twisters made with pizza dough, sautéed onions, garlic & bell peppers, top sirloin, mozzerella & provolone.
Twisters, Mixed Bag
$5
Six assorted Twisters. Two each: Cheese, Pepperoni, & Philly Cheesesteak.
Rainey Ramen
$5
Vegan Ramen packs filled with noodles, vegetables, and broth base. Serves two.
