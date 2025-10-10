The Culpeper Christmas Parade 2025

Main Street (Starting at Piedmont Street to Mason Street)

Culpeper Downtown

Participation Level: TRADITIONAL
$100

1 Unit: Ideal for small businesses, civic groups or nonprofits.


1 Unit = Single vehicle with single trailer OR

1 Unit = 5 ATVs, Motorcycles, Bicycles, Side-by-Side

OR

1 Unit = Walking groups

Participation Level: SHOWCASE
$500

3 Units: Perfect for larger floats or groups wanting additional vehicles or walkers. Includes premium parade placement.


1 Unit = Single vehicle with single trailer OR

1 Unit = 5 ATVs, Motorcycles, Bicycles, Side-by-Side

OR

1 Unit = Walking groups

Participation Level: PREMIER
$1,500

5 Units: Best for major community partners with large displays or multiple entries. Includes premium parade placement.


1 Unit = Single vehicle with single trailer OR

1 Unit = 5 ATVs, Motorcycles, Bicycles, Side-by-Side

OR

1 Unit = Walking groups

Participation Level: Government Agency or Elected Official
Free

1 Unit: Ideal for small businesses, civic groups or nonprofits.


1 Unit = Single vehicle with single trailer OR

1 Unit = 5 ATVs, Motorcycles, Bicycles, Side-by-Side

OR

1 Unit = Walking groups

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!