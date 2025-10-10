The Culpeper Christmas Parade 2025

Culpeper Downtown
1 Unit: Ideal for small businesses, civic groups or nonprofits.
1 Unit = Single vehicle with single trailer OR
1 Unit = 5 ATVs, Motorcycles, Bicycles, Side-by-Side
OR
1 Unit = Walking groups
3 Units: Perfect for larger floats or groups wanting additional vehicles or walkers. Includes premium parade placement.
5 Units: Best for major community partners with large displays or multiple entries. Includes premium parade placement.
1 Unit: Ideal for small businesses, civic groups or nonprofits.
