Curso de Ingles Conversacional

¿Hablas español y te gustaría mejorar tu inglés conversacional para sentirte más seguro en tu trabajo y en tu vida diaria? El programa incluye una salida comunitaria cada seis semanas, donde el grupo podrá poner en práctica lo aprendido en situaciones reales. Este curso te ayudará a: ✔️ Ganar confianza al hablar inglés ✔️ Practicar conversaciones del día a día ✔️ Aprender en comunidad y con apoyo