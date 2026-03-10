Curso de Ingles Conversacional

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About this event
¿Hablas español y te gustaría mejorar tu inglés conversacional para sentirte más seguro en tu trabajo y en tu vida diaria? El programa incluye una salida comunitaria cada seis semanas, donde el grupo podrá poner en práctica lo aprendido en situaciones reales. Este curso te ayudará a: ✔️ Ganar confianza al hablar inglés ✔️ Practicar conversaciones del día a día ✔️ Aprender en comunidad y con apoyo
medio mes para finalizar un módulo de seis semanas; estudiantes quienes pagaron las primeras cuatro semanas aparte.
Esta opción paga por un módulo completo de seis semanas
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