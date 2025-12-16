CVHS Swim & Dive Boosters

Offered by

CVHS Swim & Dive Boosters

About the memberships

CVHS Swim & Dive Sponsor 2026

PLATINUM SPONSOR
$500

Valid for one year

PLATINUM Sponsorship includes:
*Top tier logo on team shirts
* Banner on Website
*Logo on Banner by pool for home meets
* Text promotions to parents
*Logo on heat sheets
*Named sponsor at end of year banquet
*Opportunity to pass out swag at banquet

GOLD SPONSOR
$400

Valid for one year

GOLD Sponsorship includes:
*Middle tier logo on team shirts
*Logo on Banner by pool for home meets
* Text promotions to parents
*Ad on team website
*Mentioned sponsor at end of year banquet
*Opportunity to pass out swag at banquet

SILVER SPONSOR
$200

Valid for one year

SILVER Sponsorship includes:
*Bottom tier logo on team shirts
*Logo on Banner by pool for home meets
*Ad on team website
*Mentioned sponsor at end of year banquet
*Opportunity to pass out swag at banquet

COYOTE DIAMOND CLUB
$1,000

No expiration

COYOTE DIAMOND CLUB Sponsorship includes:
*Top tier logo on team shirts
* Banner on Website
*Logo on Banner by pool for home meets
* Text promotions to parents
*Logo on heat sheets
*Named sponsor at end of year banquet
*Opportunity to pass out swag at banquet

Add a donation for CVHS Swim & Dive Boosters

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!