Caaptivating Seniors Foundation, INC

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About this event

Cyber Wellness for Small Business Breakfast

2 W Washington St Suite 200

Greenville, SC 29601, USA

General Admission
Free

Includes networking breakfast, expert seminar, Q&A session, and policy toolkit.

Admission + Donate $100
$100

Admission + Support Our Mission $100

Includes everything in complimentary admission PLUS your donation supports free cyber safety workshops for vulnerable senior citizens in our community.

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