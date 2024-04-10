Bear Creek High School 2023-24 Women's Soccer Banquet

Players & Team Managers are free. Additional family members are $11.00 each. Payment can also be made via Venmo. Please add your players name in the memo line, Thank you! Venmo Link: https://venmo.com/u/Handyman_king

Players & Team Managers are free. Additional family members are $11.00 each. Payment can also be made via Venmo. Please add your players name in the memo line, Thank you! Venmo Link: https://venmo.com/u/Handyman_king

More details...