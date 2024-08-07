2025 Richmond Children's Business Fair

• Speaking opportunity at the event
• Full page advertisement in program booklet
• Promotional materials distributed at the event
• Exclusive signage with your company branding
• Logo on event homepage
• Social media shout-outs
• Speaking opportunity at the event
• Full page advertisement in program booklet
• Promotional materials distributed at the event
• Exclusive signage with your company branding
• Logo on event homepage
• Social media shout-outs
Gold Sponsor
$500
• 1/2-page advertisement in program booklet
• Company logo on event sponsor signage
• Logo on event homepage
• Social media shout-outs
• 1/2-page advertisement in program booklet
• Company logo on event sponsor signage
• Logo on event homepage
• Social media shout-outs
Silver Sponsor
$100
• 1/4-page advertisement in program booklet
• Company logo on event sponsor signage
• Logo on event homepage
• Social media shout-outs
• 1/4-page advertisement in program booklet
• Company logo on event sponsor signage
• Logo on event homepage
• Social media shout-outs
Bronze Sponsor
$50
• 1/8-page advertisement in program booklet
• Social media shout-outs
• 1/8-page advertisement in program booklet
• Social media shout-outs
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!