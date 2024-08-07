Youth Business Exchange

2025 Richmond Children's Business Fair

2301 W Leigh St

Richmond, VA 23220, USA

Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
$1,000
• Speaking opportunity at the event • Full page advertisement in program booklet • Promotional materials distributed at the event • Exclusive signage with your company branding • Logo on event homepage • Social media shout-outs
Gold Sponsor
Gold Sponsor
$500
• 1/2-page advertisement in program booklet • Company logo on event sponsor signage • Logo on event homepage • Social media shout-outs
Silver Sponsor
Silver Sponsor
$100
• 1/4-page advertisement in program booklet • Company logo on event sponsor signage • Logo on event homepage • Social media shout-outs
Bronze Sponsor
Bronze Sponsor
$50
• 1/8-page advertisement in program booklet • Social media shout-outs

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!