Riverlife Church's Thanksgiving Concert & Fundraiser - featuring The Papuri Singers USA!

500 E St Johns Ave

Austin, TX 78752

General Admission
$25
12 Years and Older = 1 Ticket || Under 12 = FREE
PLATINUM SPONSOR
$1,000
5 FREE TICKETS; LARGE LOGO IN THE PROGRAM; TABLE TO SHOWCASE PRODUCTS/SERVICES; ROLLING ADS DURING THE EVENT; SOCIAL MEDIA VIDEO ACKNOWLEDGEMENT **SPONSOR BY SEPTEMBER 15TH TO BE INCLUDED IN THE POSTER**
GOLD SPONSOR
$500
3 FREE TICKETS; MEDIUM LOGO IN THE PROGRAM; ROLLING ADS DURING THE EVENT; SOCIAL MEDIA PHOTO ACKNOWLEDGEMENT
SILVER SPONSOR
$250
2 FREE TICKETS; SINGLE LINE MENTION IN THE PROGRAM; ROLLING ADS DURING THE EVENT; SOCIAL MEDIA LOGO ACKNOWLEDGEMENT
BRONZE SPONSOR
$100
1 FREE TICKET; SINGLE LINE MENTION IN THE PROGRAM; ROLLING ADS DURING THE EVENT; SOCIAL MEDIA LOGO ACKNOWLEDGEMENT
