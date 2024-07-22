Hosted by

Able Athletics - Blue Out Silent Auction

1 Month Group Training or 3 Personal Training Sessions item
1 Month Group Training or 3 Personal Training Sessions
$100

Starting bid

Breakthrough Fit Co is a personal training and small group training facility that exists to adapt to individuals lifestyles through group, in-person, and virtual training options. They are based out of Hartsdale NY. Your choice of either one month of group training, or three personal training sessions. Valued at $350.
Tiki Night-In Gift Basket from The Shepherd + Co item
Tiki Night-In Gift Basket from The Shepherd + Co
$50

Starting bid

The Shepherd + Co is a local small business that sells thoughtfully curated modern gifts and housewares. Gift Basket includes: Set of 2 crystal tiki glasses, Bang Candy habanero lime simple syrup, tiki cocktail picks, crispy blood orange slices, plantable drink coasters, washable chip bag, and raffia bangle bracelets. Valued at $166. Items must be picked up in person.
Deonte Banks Signed Football item
Deonte Banks Signed Football
$50

Starting bid

Win this one-of-a-kind football signed by Deonte Banks of the NY Giants! Comes with certificate of authenticity. $200 value. This item must be picked up in person.
Custom Digital Pet Portrait item
Custom Digital Pet Portrait
$25

Starting bid

Get a portrait of your pet! Drawn digitally, and printed on high-quality art paper and framed! You'll need to provide a good quality photo of your pet if you win. $100+ value. The winner of this item will be contacted via email, and must provide high-quality photos of their pet. Please allow 2-3 weeks for completion of your pet portrait. Completed framed portrait must be picked up in person, or the digital version can be emailed to you.
Jewelry Gift Basket item
Jewelry Gift Basket
$50

Starting bid

Rowan is a jewelry company that specializes in high-quality, hypoallergenic earrings, primarily targeting individuals with sensitive ears. Gift bag includes lion latch with sports studs, piercing pillow, sweatshirt, and a $50 gift card! $200 value. This item must be picked up in person.
Private Coaching Session item
Private Coaching Session
$50

Starting bid

Private Lacrosse coaching session with Coach Guski or Coach Syno! We believe this to be invaluable. :) Coaching session will take place in person.
Private Coaching Session with Coach Melissa or Coach Brit item
Private Coaching Session with Coach Melissa or Coach Brit
$50

Starting bid

Receive a private coaching session with either Coach Melissa, or Coach Brit! We believe this to be invaluable. :) Coaching session will take place in person.
Able Gift Basket - Size Youth XL item
Able Gift Basket - Size Youth XL
$20

Starting bid

A gift basket of Able Athletics gear includes a baseball cap, t-shirt and hoodie in size Youth XL. $105 value. This item must be picked up in person.
Able Gift Basket - Size Medium item
Able Gift Basket - Size Medium
$20

Starting bid

A gift basket of Able Athletics gear includes a baseball cap, t-shirt and sweatshirt in size Medium. $105 value. This item must be picked up in person.
Able Gift Basket - Size Large item
Able Gift Basket - Size Large
$20

Starting bid

A gift basket of Able Athletics gear includes a baseball cap, t-shirt and sweatshirt in size Large. $105 value. This item must be picked up in person.
Able Gift Basket - Size Extra Large item
Able Gift Basket - Size Extra Large
$20

Starting bid

A gift basket of Able Athletics gear includes a baseball cap, t-shirt and sweatshirt in size XL. $105 value. This item must be picked up in person.
Activision Game Voucher item
Activision Game Voucher
$20

Starting bid

Voucher for one of the following games, digital download only: Call of Duty: Modern Warfare 2. Call of Duty: Vanguard. Call of Duty: Black Ops Cold War. Call of Duty: Modern Warfare. Call of Duty: Black Ops 4. Crash Bandicoot 4: It's About Time. Crash Bandicoot Team Racing: Nitro-Fueled. Overwatch. Sekiro: Shadows Die Twice. Spyro: Reignited Trilogy. Tony Hawk Remastered. World of Warcraft: Battle for Azeroth. World of Warcraft: Shadowlands. $70 value. The winner will be reached via email to confirm which game they would like. A download code for that game will then be sent.
Birthday Party Voucher item
Birthday Party Voucher
$100

Starting bid

Located at 201 Veterans Road in Yorktown Heights, East Coast Sports & Fitness is Westchester County’s premier indoor sports facility. Voucher is for a 1.5 hour birthday party for up to 15 kids where they can play dodgeball, capture the flag, and so much more! $600 value. The winner will be emailed their voucher.
1 Month Family Membership at Club Fit item
1 Month Family Membership at Club Fit
$75

Starting bid

Located at 584 N State Road in Briarcliff Manor, Club Fit can help people with all fitness levels. They use the latest research to be sure they’re teaching the best techniques for every person. Voted Best Fitness Center/Health Club by Westchester Magazine. $324 value. The winner will be emailed their certificate.
1 Month Bark Box Membership item
1 Month Bark Box Membership
$15

Starting bid

Bark Box is a monthly dog toy and treat subscription box. Get a surprise box of dog treats, toys, and goodies! $45 value. The winner will be emailed their instructions on how to claim their bark box.
1 Month Nutrition Coaching, or 1 Personal Training Session item
1 Month Nutrition Coaching, or 1 Personal Training Session
$45

Starting bid

Westchester Fit is a gym located at 300 Hamilton Ave in White Plains, NY. They offer cross-fit, functional and strength training, and a GymastFit program. Personal Training valued at $100. Nutrition coaching valued at $175.
The Dark Horse Multicolored Travel Mugs (2 pack) item
The Dark Horse Multicolored Travel Mugs (2 pack)
$15

Starting bid

A two-pack of high-quality travel mugs from Dark Horse Home in downtown Scarsdale. $40 value. This item must be picked up in person.
3-Pack of 50% off Vouchers from Blankenship Dry Goods item
3-Pack of 50% off Vouchers from Blankenship Dry Goods
$80

Starting bid

Blankenship Dry Goods is a specialty retailer renowned for offering a curated selection of high-quality, durable, and stylish products. Catering to customers who appreciate craftsmanship and functionality, the store provides a diverse range of items, including clothing, accessories, and home goods. Value can be over $600, depending on purchase. The winner will be emailed their vouchers.
2 - $50 gift cards item
2 - $50 gift cards
$50

Starting bid

Two gift cards to Wegmans, $50 each, for a total value of $100. This item can be mailed to your home address, or picked up in person.
Hotel Lobby Candle Gift Basket item
Hotel Lobby Candle Gift Basket
$60

Starting bid

Hotel Lobby Candles are luxurious, high-quality candles designed to elevate any space with their sophisticated fragrances and elegant design. This gift basket has two candles, in scents New York and Miami, a golden wick trimmer, and a gray cozy blanket. $250 value. This item must be picked up in person.
1 Beauty Babes Spray Tan item
1 Beauty Babes Spray Tan
$25

Starting bid

Get a spray tan from Beauty Babes in Armonk! Beauty Babes is a vibrant and dynamic beauty brand dedicated to celebrating individuality and self-expression. Specializing in a wide range of cosmetics and skincare products, the brand caters to beauty enthusiasts of all ages and backgrounds, offering high-quality, innovative, and cruelty-free products. $65 value. The winner will be emailed the certificate.
Private Wine Class for 20 People item
Private Wine Class for 20 People
$200

Starting bid

Treat your friends, family and fellow wine-lovers to a two hour private wine class at Total Wine in Westbury, NY. Must be 21+ to participate. Class is for up to 20 people, 10 people minimum. $600 value. This item can be mailed to your home address, or picked up in person.
Green Marble Table Lamp from TOV item
Green Marble Table Lamp from TOV
$70

Starting bid

The Mable Marble table lamp redefines style with its flawless fusion of solid marble and high-tech design. Its color-accurate digital printing technique creates the illusion of a lamp chiseled straight from the heart of a mountain, allowing light to filter through in a mesmerizing display. $179 value. This item must be picked up in person.
Replica Lithographed Photo of Garrett Wilson item
Replica Lithographed Photo of Garrett Wilson
$20

Starting bid

Bid on this signed lithograph photo of NY Jets wide receiver Garrett Wilson. Estimated value $50. This item can be mailed to your home address, or picked up in person.
Xbox Series X item
Xbox Series X
$180

Starting bid

Discover the fastest, most powerful Xbox ever with the 1TB Xbox Series X. Immerse yourself with sharper characters, brighter worlds, and impossible details with true-to-life 4K. $500 value. This item must be picked up in person.
$25 Martine's Fine Bake Shoppe Gift Card item
$25 Martine's Fine Bake Shoppe Gift Card
$10

Starting bid

Martine's Fine Bakery Shoppe is a charming bakery known for its artisanal baked goods and delightful ambiance. Located in Tuckahoe and Scarsdale. $25 value. This item can be mailed to your home address, or picked up in person.
Signed photo of NY Rangers' forward Dominic Moore item
Signed photo of NY Rangers' forward Dominic Moore
$15

Starting bid

Bid on this signed photo of hockey player Dominic Moore, a forward for the NY Rangers. Comes with certificate of authenticity. Estimated value $50. This item can be mailed to your home address, or picked up in person.
NY Knicks Larry Johnson Alumni Autographed Photo item
NY Knicks Larry Johnson Alumni Autographed Photo
$15

Starting bid

A signed photo of NY Knicks Alumni Larry Johnson! Comes with certificate of authenticity. Estimated value $50. This item can be mailed to your home address, or picked up in person.
4 Field Level Tickets to a NY Mets Home Game item
4 Field Level Tickets to a NY Mets Home Game
$75

Starting bid

Four field level tickets to a 2024 home game for the NY Mets! Tickets are valid for M-Th games during the regular season (excluding opening day), series vs the Dodgers, and the Subway series. Tickets are valued at $75/piece, for a total value of $300. The winner of this item will be emailed the tickets.
Variety of Assorted Lego Sets item
Variety of Assorted Lego Sets
$50

Starting bid

Various assortment of Lego Sets: Monkie Kid's Cloud Roadster, Speed Champions 1985 Audi Sport quattro S1, Star Wars Princess Leia (Boushh), Star Wars Clone Commander Cody Helmet, and The Lego Movie Rex's Rex-treme Offroader! Valued at approximately $275 combined. This item must be picked up in person.
Kendra Scott Necklace item
Kendra Scott Necklace
$15

Starting bid

14K Gold Plated Elisa Pendant Necklace in the color "Cobalt Cat's Eye," by Kendra Scott. Valued at $70. This item must be picked up in person.

