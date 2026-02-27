Acceso completo a la experiencia Bloom Blue presentada por Biz, Vibra, Glow – Conexiones Creativas.





Tu entrada incluye cena ligera, dos bebidas de cortesía y momentos guiados cuidadosamente diseñados para activar conversaciones auténticas y conexiones estratégicas en un ambiente elegante e intencional.





Una tarde para mujeres que están listas para expandir su visión, elevar su presencia y crear colaboraciones con propósito.



