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About this event
Acceso completo a la experiencia Bloom Blue presentada por Biz, Vibra, Glow – Conexiones Creativas.
Tu entrada incluye cena ligera, dos bebidas de cortesía y momentos guiados cuidadosamente diseñados para activar conversaciones auténticas y conexiones estratégicas en un ambiente elegante e intencional.
Una tarde para mujeres que están listas para expandir su visión, elevar su presencia y crear colaboraciones con propósito.
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