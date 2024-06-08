eventClosed

Rise of an Empire

13601 Ironbark Rd

Bakersfield, CA 93311, USA

addExtraDonation

$

Member General Admission
free
Must be a current member of Champions of Swords ticket price for those attending Rise of an Empire.
Non- member General Admission
free
Ticket price for non-members attending Rise of an Empire.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing