eventClosed

2024 Retiree Appreciation Day Dinner

495 S Dakota Ave #1607

Fort Leonard Wood, MO 65473, USA

Retired Service Member
free
Due to a generous donation from United Veteran Benefits Agency, all Retired Service Members meals are paid for.
General admission
$20
Select this option for all guests, active duty service members, and DOD civilians,

common:zeffyTipDisclaimerTicketing