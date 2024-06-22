Online Fundraising Auction

All gift cards and certificates will be mailed if a mailing address is provided. Pick-up location: Please pick-up at our business office at: St. John's Episcopal Church, 434 N. Iowa St, Fallbrook, CA 92028 9 AM – 4 PM, Tues & Thurs. If you need special assistance or another pickup date, please call: John at 951-970-1817 or email: [email protected]
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
common:zeffyTipDisclaimerTicketing