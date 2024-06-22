eventClosed

Online Fundraising Auction

auction.pickupLocation

All gift cards and certificates will be mailed if a mailing address is provided. Pick-up location: Please pick-up at our business office at: St. John's Episcopal Church, 434 N. Iowa St, Fallbrook, CA 92028 9 AM – 4 PM, Tues & Thurs. If you need special assistance or another pickup date, please call: John at 951-970-1817 or email: [email protected]

#101: Soapy Joe's Car Wash Annual Membership ($426 VALUE) item
#101: Soapy Joe's Car Wash Annual Membership ($426 VALUE) item
#101: Soapy Joe's Car Wash Annual Membership ($426 VALUE) item
#101: Soapy Joe's Car Wash Annual Membership ($426 VALUE)
$200

auctionV2.input.startingBid

This package includes (1) Soapy Joe's Car Wash Magic Joe's Annual Membership! With locations ALL OVER San Diego, you'll be sure to have a sparkling clean car everywhere you go! Donated by: Soapy Joe's
#102: Steve Garvey Signed Baseball Card ($295 VALUE) item
#102: Steve Garvey Signed Baseball Card ($295 VALUE) item
#102: Steve Garvey Signed Baseball Card ($295 VALUE) item
#102: Steve Garvey Signed Baseball Card ($295 VALUE)
$55

auctionV2.input.startingBid

"Iron Man" started with the Dodgers but finished a hero with the SD Padres. In his 19-year MLB career, Garvey was a .294 hitter with 272 home runs and 1,308 RBI in 2,332 games played. He was a hitting machine!
#103: Dave Winfield Signed Baseball ($100 VALUE) item
#103: Dave Winfield Signed Baseball ($100 VALUE) item
#103: Dave Winfield Signed Baseball ($100 VALUE) item
#103: Dave Winfield Signed Baseball ($100 VALUE)
$35

auctionV2.input.startingBid

This piece of MLB history could be yours... Dave Winfield played for 6 baseball teams, including the Padres. But he won the world series in 1992 with the Atlanta Braves. ***MUST PICK UP AT ST. JOHN'S CHURCH*** Donated by: ASYMCA
#104: Golf for 4 at Temecula Creek Golf Club ($400 VALUE) item
#104: Golf for 4 at Temecula Creek Golf Club ($400 VALUE) item
#104: Golf for 4 at Temecula Creek Golf Club ($400 VALUE) item
#104: Golf for 4 at Temecula Creek Golf Club ($400 VALUE)
$200

auctionV2.input.startingBid

This package includes golf for (4) at Temecula Creek Golf Club, including carts. Gorgeous. Scenic. Inspiring. These are just a few of the accolades golfers have used to describe a golf experience at Temecula Creek Golf Club. Our 27-hole course is a top choice for tournaments as well as leisurely games during a SoCal getaway. Surrounded by more than 300 acres of natural beauty and majestic mountain views, you can expect year-round sunshine with satisfying shade from our broad oak trees. Donated by: Temecula Creek Golf Club. EXPIRES 12/25.
#105: $50 Mountain Mike's Pizza Gift Certificate item
#105: $50 Mountain Mike's Pizza Gift Certificate item
#105: $50 Mountain Mike's Pizza Gift Certificate item
#105: $50 Mountain Mike's Pizza Gift Certificate
$15

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a $50 gift certificate to Mountain Mike's Pizza! Not only does Mountain Mike's have AWESOME pizza... Have you tried their Chicken Wings, Oven-Baked Sandwiches, or desserts? Yes PLEASE! Valid at 4 locations: Fallbrook, El Camino Real in Oceanside, College Blvd in Oceanside, and Antonio Pkwy in RSM Donated by: Mountain Mike's Fallbrook. Fair Market Value: $50.
#106: Michael Jordan Playing Card #74 ($275 VALUE) item
#106: Michael Jordan Playing Card #74 ($275 VALUE) item
#106: Michael Jordan Playing Card #74 ($275 VALUE) item
#106: Michael Jordan Playing Card #74 ($275 VALUE)
$65

auctionV2.input.startingBid

This 1990-91 Topps Stars - Golden Seasons #74 Michael Jordan trading card is a must-have for any basketball fan or sports card collector! ***MUST PICK UP AT ST. JOHN'S CHURCH*** Donated by: ASYMCA.
#107: Golf for 4 at Camp Pendleton ($286 VALUE) item
#107: Golf for 4 at Camp Pendleton ($286 VALUE) item
#107: Golf for 4 at Camp Pendleton ($286 VALUE) item
#107: Golf for 4 at Camp Pendleton ($286 VALUE)
$125

auctionV2.input.startingBid

This package includes: Golf for (4) at the Marine Memorial Golf Course on Camp Pendleton, (4) Callaway Golf Hats, (4) Sets Callaway Chrome Soft Golf Balls, (1) Priceless Camp Pendleton Course Challenge Coin. ***MUST PICK UP ITEMS AT ST. JOHN'S CHURCH*** About the course - Nestled amongst the rolling foothills and mature trees of Windmill Canyon, the Marine Memorial Golf Course is ranked the number one military golf course in California. Designed by visionary golf course architect William P. “Billy” Bell, the course has been praised for its bunker shaping, ingenuity and innovations in golf course construction. The Marine Memorial Golf Course is Bell’s finest 18-hole PGA championship course which is a challenge for the seasoned golfer, yet playable for the novice. Enjoy the Marine Corps heritage of this legendary course and play for the history, the heroes and the tradition. Donated by: ASYMCA.
#108: Estrella's Restaurant $100 Gift Certificate item
#108: Estrella's Restaurant $100 Gift Certificate item
#108: Estrella's Restaurant $100 Gift Certificate item
#108: Estrella's Restaurant $100 Gift Certificate
$35

auctionV2.input.startingBid

Dinner plans - check! Head to Estrella's for delectable Mexican cuisine and excellent service! Donated by: Estrella's
#109: Joe Theisman Jersey ($150 VALUE) item
#109: Joe Theisman Jersey ($150 VALUE) item
#109: Joe Theisman Jersey ($150 VALUE) item
#109: Joe Theisman Jersey ($150 VALUE)
$40

auctionV2.input.startingBid

Joseph Robert Theismann is an American former professional football player, sports commentator, corporate speaker, and restaurateur. He rose to fame playing quarterback in the NFL. Theismann spent 12 seasons with the Washington Redskins, where he was a two-time Pro Bowler and helped the team to consecutive Super Bowl appearances, winning Super Bowl XVII over the Miami Dolphins and losing Super Bowl XVIII.
110: Crystal Wine Glasses + Silverplated Tray ($925 VALUE) item
110: Crystal Wine Glasses + Silverplated Tray ($925 VALUE) item
110: Crystal Wine Glasses + Silverplated Tray ($925 VALUE) item
110: Crystal Wine Glasses + Silverplated Tray ($925 VALUE)
$115

auctionV2.input.startingBid

Cheers! This package includes (6) Baccarat Crystal wine glasses, and a beautiful silver plated serving tray. Your guests will be impressed with these classy serving items.
#111: John Franco Signed Baseball ($50 VALUE) item
#111: John Franco Signed Baseball ($50 VALUE) item
#111: John Franco Signed Baseball ($50 VALUE) item
#111: John Franco Signed Baseball ($50 VALUE)
$15

auctionV2.input.startingBid

John Franco is a former Major League Baseball pitcher who played for the Cincinnati Reds, New York Mets and Houston Astros. He holds the National League record for most games pitched and ranks fifth in saves, and was inducted into the New York Mets Hall of Fame in 2012.
#112: (2) Tickets to the San Diego Zoo! ($148 VALUE) item
#112: (2) Tickets to the San Diego Zoo! ($148 VALUE) item
#112: (2) Tickets to the San Diego Zoo! ($148 VALUE) item
#112: (2) Tickets to the San Diego Zoo! ($148 VALUE)
$55

auctionV2.input.startingBid

Have you "herd"? The new Elephant Valley is spectacular, the Panda Bears are here at Panda Ridge. The San Diego Zoo is better than ever! We promise that a day at the SD Zoo will impress you! Donated by the San Diego Zoo.
#113: $50 for Knife Sharpening at Razor's Edge in Fallbrook item
#113: $50 for Knife Sharpening at Razor's Edge in Fallbrook item
#113: $50 for Knife Sharpening at Razor's Edge in Fallbrook
$20

auctionV2.input.startingBid

Calling all chefs and knife aficionados...Knife sharpening at the Razor's Edge in Fallbrook. Donated by Razor's Edge.
#114: (2) Padres Tickets in 2025 + Parking ($90 VALUE) item
#114: (2) Padres Tickets in 2025 + Parking ($90 VALUE) item
#114: (2) Padres Tickets in 2025 + Parking ($90 VALUE) item
#114: (2) Padres Tickets in 2025 + Parking ($90 VALUE)
$45

auctionV2.input.startingBid

These (2) tickets are part of Father Leland's season package. Seat locations are still to be determined, but are currently in the 100s sections on the first base side of Petco Park. Parking is included at the 6th & K lot. **Must be arranged through Father Leland at St. John's church. The sooner the winner let's him know the preferred game, the more likely you'll get the game of your choice. Some games may not be available.
#115: $50 Gift Card for Z Cafe in Bonsall item
#115: $50 Gift Card for Z Cafe in Bonsall item
#115: $50 Gift Card for Z Cafe in Bonsall item
#115: $50 Gift Card for Z Cafe in Bonsall
$20

auctionV2.input.startingBid

Z Cafe is a local family restaurant located in the heart of Bonsall. Inspired by Hawaiian and Japanese influence, Z Cafe has a menu with a wide variety of options and everything is delicious! Donated by Z Cafe.
#116: (2) Passes to the USS Midway Museum ($68 VALUE) item
#116: (2) Passes to the USS Midway Museum ($68 VALUE) item
#116: (2) Passes to the USS Midway Museum ($68 VALUE) item
#116: (2) Passes to the USS Midway Museum ($68 VALUE)
$25

auctionV2.input.startingBid

From immersive exhibits to exciting events, there are countless ways to explore America’s Living Symbol of Freedom – the USS Midway. This legendary aircraft carrier is hugely popular and has something for all ages. Come Aboard! Donated by the USS Midway Museum.
#117: Derek Jeter Baseball Card ($75 VALUE) item
#117: Derek Jeter Baseball Card ($75 VALUE) item
#117: Derek Jeter Baseball Card ($75 VALUE) item
#117: Derek Jeter Baseball Card ($75 VALUE)
$20

auctionV2.input.startingBid

Derek Jeter is a former professional baseball player known for his Hall of Fame career as a shortstop for the New York Yankees.
#118: (4) Passes to The San Diego Museum of Art ($80 VALUE) item
#118: (4) Passes to The San Diego Museum of Art ($80 VALUE) item
#118: (4) Passes to The San Diego Museum of Art ($80 VALUE) item
#118: (4) Passes to The San Diego Museum of Art ($80 VALUE)
$25

auctionV2.input.startingBid

If you haven't been - in a while or ever - it's time. The SD Museum of Art is an amazing backdrop of fine art in Balboa Park.
#119: Michael Jordan Playing Card #402 ($195 VALUE) item
#119: Michael Jordan Playing Card #402 ($195 VALUE) item
#119: Michael Jordan Playing Card #402 ($195 VALUE) item
#119: Michael Jordan Playing Card #402 ($195 VALUE)
$45

auctionV2.input.startingBid

Michael Jeffrey Jordan (born February 17, 1963), also known by his initials MJ, is an American businessman and former professional basketball player. He played 15 seasons in the NBA between 1984 and 2003, winning six NBA championships with the Chicago Bulls. He was integral in popularizing basketball and the NBA around the world in the 1980s and 1990s, becoming a global cultural icon. His profile on the NBA website states, "By acclamation, Michael Jordan is the greatest basketball player of all time."
#120: (6) Admission Passes-Fallbrook Art Center ($60 VALUE) item
#120: (6) Admission Passes-Fallbrook Art Center ($60 VALUE) item
#120: (6) Admission Passes-Fallbrook Art Center ($60 VALUE) item
#120: (6) Admission Passes-Fallbrook Art Center ($60 VALUE)
$15

auctionV2.input.startingBid

Located on the corner or Main Street and Alvarado, the Fallbrook Art Center is a distinguished, accessible and welcoming nonprofit visual arts center presenting a wide variety of rotating exhibitions featuring works by internationally and regionally recognized artists. Each show is worthy of our time and attention. DONATED BY Fallbrook Art Center.
#121: George Brett Baseball Card ($350 VALUE) item
#121: George Brett Baseball Card ($350 VALUE) item
#121: George Brett Baseball Card ($350 VALUE) item
#121: George Brett Baseball Card ($350 VALUE)
$55

auctionV2.input.startingBid

George Brett is an American former professional baseball third baseman, designated hitter, and first baseman who played 21 seasons in Major League Baseball (MLB) for the Kansas City Royals.
#122: Gardener Goodies (VALUE $45) item
#122: Gardener Goodies (VALUE $45) item
#122: Gardener Goodies (VALUE $45)
$15

auctionV2.input.startingBid

Calling all garden lovers - this is for you! Includes pruners, mixed flower bulbs for your hummingbird garden, tulip bulbs, garden tools, hand creme and a cute tin basket for storage. Donated by Nutrien Ag, and others.
#123: Champagne Bucket, Platter & Wine Goblets ($150 VALUE) item
#123: Champagne Bucket, Platter & Wine Goblets ($150 VALUE)
$35

auctionV2.input.startingBid

Salut! This is a very classy and sturdy set of silver-plated serving pieces. The set includes a champagne bucket, serving tray, and 4 wine goblets.
#124: Wernburg Violin ($100 VALUE) item
#124: Wernburg Violin ($100 VALUE)
$25

auctionV2.input.startingBid

This is a vintage German 23” violin by Wernburg. Serial #1659.
#125: (2) Bottles of Adobe Hill Fusionné ($78 VALUE) item
#125: (2) Bottles of Adobe Hill Fusionné ($78 VALUE) item
#125: (2) Bottles of Adobe Hill Fusionné ($78 VALUE) item
#125: (2) Bottles of Adobe Hill Fusionné ($78 VALUE)
$35

auctionV2.input.startingBid

This Bordeaux blend of Cabernet Sauvignon and Merlot is dry and full-bodied, showcasing ripe tannins and rich notes of black currant and dark chocolate. Hints of black pepper, wet stones, and eucalyptus complement the earthy essence of forest floor. This complex wine culminates in a long, harmonious finish, making it an exceptional choice for aging or pairing with robust dishes.
#126: (2) Bottles of Adobe Hill Pinot Grigio ($72 VALUE) item
#126: (2) Bottles of Adobe Hill Pinot Grigio ($72 VALUE) item
#126: (2) Bottles of Adobe Hill Pinot Grigio ($72 VALUE) item
#126: (2) Bottles of Adobe Hill Pinot Grigio ($72 VALUE)
$35

auctionV2.input.startingBid

For this wine, we embraced the ramato style, a traditional method from Friuli in northeast Italy, specifically crafted for Pinot Grigio. By prolonging skin contact during fermentation, we intensify the extraction of the delicate hue of these grapes, resulting in a captivating copper color and enhanced wine depth. This approach has revealed a complex bouquet of acacia flowers, honeysuckle, orange peel, and apricot on both the nose and palate, culminating in a mineral finish with lingering hints of marmalade.
#127: (1) Bottle - Monserate Winery Pinot Grigio ($38 VALUE) item
#127: (1) Bottle - Monserate Winery Pinot Grigio ($38 VALUE) item
#127: (1) Bottle - Monserate Winery Pinot Grigio ($38 VALUE) item
#127: (1) Bottle - Monserate Winery Pinot Grigio ($38 VALUE)
$25

auctionV2.input.startingBid

A zesty white wine that originates in Alsace but grows all over the world.
#128: (3) Bottles -Sblendorio Cabernet Sauvignon ($66 VALUE) item
#128: (3) Bottles -Sblendorio Cabernet Sauvignon ($66 VALUE) item
#128: (3) Bottles -Sblendorio Cabernet Sauvignon ($66 VALUE) item
#128: (3) Bottles -Sblendorio Cabernet Sauvignon ($66 VALUE)
$35

auctionV2.input.startingBid

2021 Californian Cabernet Sauvignon is dry and full-bodied, and displays the grape's signature green flavors like bell pepper, dark fruits like blackberrry.
129: 2 Admission Passes - Fallbrook Art Center ($20 VALUE) item
129: 2 Admission Passes - Fallbrook Art Center ($20 VALUE)
$5

auctionV2.input.startingBid

Located on the corner or Main Street and Alvarado, the Fallbrook Art Center is a distinguished, accessible and welcoming nonprofit visual arts center presenting a wide variety of rotating exhibitions featuring works by internationally and regionally recognized artists. Each show is worthy of our time and attention. DONATED BY Fallbrook Art Center.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing