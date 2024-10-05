eventClosed

White Clover Candle Fundraiser 2024

Berry Christmas item
Berry Christmas
$20
Spiced Sugar Plum, Pomegranate and Raspberry. (16oz soy candle)
Christmas Tree Candle item
Christmas Tree Candle
$20
Fir Needle, White Balsam, Cedar, Cinnamon & Orange. (16oz soy candle)
Cinnamon Vanilla Bourbon Candle item
Cinnamon Vanilla Bourbon Candle
$20
Cinnamon, French Vanilla and Kentucky Bourbon. (16oz soy candle)
Cookies & Cocoa Candle item
Cookies & Cocoa Candle
$20
Hot Chocolate and Sweet Buttery Cookies. (16oz soy candle)

