eventClosed

WATCP Silent Auction for Graduate Scholarship Fund

auction.pickupLocation

Conference Lobby- 200 Harborview Plaza, La Crosse, WI 54601, USA

Crime Junkie/AudioChuck Productions Set item
Crime Junkie/AudioChuck Productions Set
$40

auctionV2.input.startingBid

Be Weird, Be Rude, Stay Alive! This donation from AudioChuck Productions and Crime Junkie Podcast includes a Crime Junkie tagline Hoodie, Sticker Pack, Patches, and a signed photo from podcast hosts Ashley Flowers and Brit Prawat! Valued at $80.00. https://crimejunkiepodcast.com
LaCrosse Loggers Baseball Basket item
LaCrosse Loggers Baseball Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

Let's Go Loggers Baseball! Donated by the LaCrosse Loggers baseball team, this gift set includes a team logo baseball cap, funglasses, and a pair of tickets to any Loggers home game! Valued at $40.00. https://northwoodsleague.com/la-crosse-loggers
Picnic Set item
Picnic Set
$15

auctionV2.input.startingBid

Fancy a picnic? This picnic gift set donated by Mayo Clinic includes a cooler backpack, water bottle, lunch container, picnic blanket, and a frisbee! Valued at $30.00. www.mayoclinichealthsystem.org
Milwaukee Bucks Signed Logo Cap item
Milwaukee Bucks Signed Logo Cap
$45

auctionV2.input.startingBid

For that #1 Milwaukee Bucks Fan! This authentic Milwaukee Bucks logo cap is signed by Chris Livingston and includes a Certificate of Authenticity! Item donated by the Milwaukee Bucks and is valued at $90.00. www.nba.com/bucks
Handmade Quilt item
Handmade Quilt
$130

auctionV2.input.startingBid

This handmade quilt was assembled and sewn with love and generously donated by local business Nelson Flag and Display/River Road Quilt Shop! This beautiful quilt measures 50" x 68" and is valued at $249.00. www.nelsonflag.com
Gift Basket item
Gift Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

This gift basket was generously donated by Project Proven at Western Technical College.The Learner Support and Transition Division provides adult education, basic literacy, and GED services to individuals held in area detention centers through our Project Proven program. The services are provided in collaboration with jail staff at the County of La Crosse. Valued at $50.00. www.weterntc.edu/support-project-proven
Gift Basket item
Gift Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Shatterproof. Shatterproof is a national nonprofit organization dedicated to reversing the addiction crisis in the United States. Included in this bundle: Shatterproof Tshirt (size L), Pop! Packs nylon bag, Thor Copper Vacuum Insulated 22oz engraved water bottle, and White Rectangle Flexible Key Tag www.shatterproof.org
Gift Basket item
Gift Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Gift Basket: Includes 2 t-shirts, playing cards, water bottle, pen, card holder for your cellphone case, personal alarm, pin, and necklace. Donated by New Horizon's Outreach Center and Shelter.New Horizons Shelter and Outreach Centers is the only shelter within a 65-mile radius of the City of La Crosse. It’s a shelter for individuals and families who have experienced domestic and sexual abuse, was organized in 1978 through the cooperative efforts of an informal group of citizens in the La Crosse area who recognized the need for services to victims of domestic abuse. The organization and mission has grown substantially since that time, now reaching out to victims of sexual abuse, human-trafficking, and more. Total Value: $80.00 www.nhagainstabuse.org
Cat Basket item
Cat Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by FunFurPets, where our animal concierges cater to your pets’ needs! We offer dog daycare, pet boarding, and dog training. Our mission is to provide a safe, fun environment for your pet to have an enjoyable experience. We focus on what the pets communicate for their needs and work to accommodate them. This basket includes a cat bed, cat toys, and a free 2 night stay in a Kitty Condo! Valued at $60.00. www.funfurpets.com
Dog Basket item
Dog Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by FunFurPets, where our animal concierges cater to your pets’ needs! We offer dog daycare, pet boarding, and dog training. Our mission is to provide a safe, fun environment for your pet to have an enjoyable experience. We focus on what the pets communicate for their needs and work to accommodate them. This basket includes a dog bed, dog toys, and a free 2 night stay in a Modern Suite for your doggo! Valued at $130.00. www.funfurpets.com
Signed T-shirt- Long Sleeve Size Large item
Signed T-shirt- Long Sleeve Size Large
$5

auctionV2.input.startingBid

Donated by WATCP- This WATCP shirt is signed by Chris Kroeze! Chris is a Barron County, Wisconsin native who was runner-up on NBC's The Voice, and performed live at the WATCP Statewide Conference Graduate Panel!
Signed Tshirt- Long Sleeve Size Extra Large item
Signed Tshirt- Long Sleeve Size Extra Large
$5

auctionV2.input.startingBid

Donated by WATCP- This WATCP shirt is signed by Chris Kroeze! Chris is a Barron County, Wisconsin native who was runner-up on NBC's The Voice, and performed live at the WATCP Statewide Conference Graduate Panel!
Signed T-shirt- Short Sleeve Size Large item
Signed T-shirt- Short Sleeve Size Large
$5

auctionV2.input.startingBid

Donated by WATCP- This WATCP shirt is signed by Chris Kroeze! Chris is a Barron County, Wisconsin native who was runner-up on NBC's The Voice, and performed live at the WATCP Statewide Conference Graduate Panel!
Signed Tshirt- Short Sleeve Size Extra Large item
Signed Tshirt- Short Sleeve Size Extra Large
$5

auctionV2.input.startingBid

Donated by WATCP- This WATCP shirt is signed by Chris Kroeze! Chris is a Barron County, Wisconsin native who was runner-up on NBC's The Voice, and performed live at the WATCP Statewide Conference Graduate Panel!
Green Bay Packers item
Green Bay Packers
$75

auctionV2.input.startingBid

Donated by Green Bay Packers Give Back! #packersgiveback Original signatures were obtained from all players and the coaching staff at the beginning of the 2023 regular season. The original signatures were then transferred to the football. A card included with the football details all those whose signatures are on the football. Valued at $145.00 www.packers.com
To Write Love on Her Arms Merch item
To Write Love on Her Arms Merch
$10

auctionV2.input.startingBid

Canvas tote, motivational stickers, and self-care dice generously donated by To Write Love On Her Arms! To Write Love On Her Arms is a nonprofit movement dedicated to presenting hope and finding help for people struggling with depression, addiction, self-injury, and suicide. TWLOHA exists to encourage, inform, inspire, and invest directly into treatment and recovery. Total Value: $45.00 https://twloha.com
Mountain Dew Swag Bag item
Mountain Dew Swag Bag
$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Gillette-Pepsi Company of LaCrosse, this Swag Bag includes a frisbee, sunglasses, stickers, t-shirt, hat, hammock, and inflatable lounge "bed" for days on the beach! GPC has a long legacy of supporting the communities we service and we're proud to give back through donations and the volunteer efforts of our employees. We believe that health and wellness and support of area youth initiatives are where we can make the greatest impact and we will continue to focus our efforts in these areas. Total Value $75
Hygge Me Happy Basket item
Hygge Me Happy Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Hygge is the Danish word that describes a quality of coziness and comfortable conviviality that engenders a feeling g of contentment t or well-being. This basket is chock full of items to instill that hygge feeling. Enjoy gourmet chocolate and cookies (the kind you hide from your kids); Order dinner from Dominos for a family night or to serve your kids while you soak in a luxurious bath with a scented candle. Have a hot beverage from Starbucks or Kwik Trip, and curl up with a good book wrapped under a cozy fall shawl, or journal your thoughts and dreams Valued at $240.00. Donated by WATCP Executive Director Jodi Severson.
Gift Certificate $25 (second offering) item
Gift Certificate $25 (second offering)
$1

auctionV2.input.startingBid

Donated by the Salon Professional Academy of Onalaska, WI. "The Salon Professional Academy works to drive your passion and creativity so that you can begin your journey towards becoming the best individual you can be!" Services include: Haircuts, Color, Highlights, Balayage, Perm, Relaxer, Cornrows, Makeup Application, Facials, Massage Therapy, Manicures/Pedicures, Waxing, and Body Treatments.
Spa Day Package item
Spa Day Package
$15

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a spa day courtesy of Viaro Health Therapeutics/The Weber Group, Lost Island Winery/Wisconsin Winery Cooperative, and The Salon Professional Academy! Start off with a mani/pedi or a new hairdo at The Salon Professional Academy of Onalaska, WI. Afterwards, stop in next door to Lost Island Winery to grab your favorite bottle of wine for after your luxurious massage, courtesy of Viaro Health of LaCrosse, WI. Valued at $130.00 https://www.wisconsinwineryco-op.com/wisconsin-wineries.asp https://salonproacademy.com/service-menu-onalaska-cosmetology-school/ https://www.viarohealth.com/therapeutics
Doggie Treat Basket item
Doggie Treat Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Valued at over $150, this Gift Basket, donated by Pet Me Scratch Me Doggy Daycare of LaCrosse/Onalaska, is sure to please your four legged and furry best friend! There is a variety of treats, chewies, and toys as well as a $30 gift certificate in this variety basket! The team here at Pet Me Scratch Me has more than 17 years of daycare experience and is passionate about doing whatever it takes to keep dogs happy and healthy. Our facility is clean, comfortable, and specially designed to meet the needs of our canine guests. We’re also the only facility in the area with enough staff to ensure a proper dog-to-staff ratio. We believe in going the extra mile when caring for your canine companion, and our excellent reputation proves it! Locations at: LaCrosse: 4222 Mormon Coulee Rd 608-315-5489 Onalaska: 2551 E Main St 608-315-5774
Gift Set item
Gift Set
$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by Missy K Consulting- This Certificate is good for one free-1 hour lifestyle/wellness coaching session with Board Certified Nurse Coach Missy Kirchstein- owner and CEO of Missy K Consulting, LLC. (valued at over $150) and a promotional t-shirt. Offer valid for 1:1 coaching- good through May 31, 2025 Everyone has their own picture of what optimal wellness or the ideal lifestyle looks like. I believe the client is the expert on their own life. Sometimes we just need some guidance along the way. Let me be your agent for change to living your best life and thriving in the skin you’re in. This is a perfect opportunity to experience coaching for yourself and bring it back to your team! Contact me directly to schedule: [email protected] Also feel free to text or call me anytime to discuss coaching and other services 608-963-4892.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing