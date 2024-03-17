Bloomington MN Lions
Membership 2024-25
Regular Membership
$102
Dues July 2024- June 30 2025
Dues July 2024- June 30 2025
Family Membershp
$180
Family Dues July 2024- June 30 2025 restrictions apply. must have signed up as a family. must reside in the same home. There are only a couple of these in our club.
Family Dues July 2024- June 30 2025 restrictions apply. must have signed up as a family. must reside in the same home. There are only a couple of these in our club.
Lifetime Membership
$54
Chuck's Dues July 2024- June 30 2025
Chuck's Dues July 2024- June 30 2025
Registration Fee
$35
First time members
First time members
