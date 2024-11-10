21st Ward Junior Baseball League
eventClosed
50/50 Raffle
1x chance of winning
$10
(Select OTHER = $0 as additional contribution to Zeffy upon checkout)
(Select OTHER = $0 as additional contribution to Zeffy upon checkout)
seeMoreDetailsMobile
closed
3x chances of winning
$25
groupTicketCaptionRaffle
(Select OTHER = $0 as additional contribution to Zeffy upon checkout)
(Select OTHER = $0 as additional contribution to Zeffy upon checkout)
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout