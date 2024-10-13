eventClosed

Friends of 124's Silent Auction

auction.pickupLocation

9215 Old Harford Rd, Parkville, MD 21234

Trick or Treat item
Trick or Treat item
Trick or Treat
$25

auctionV2.input.startingBid

Hammered metal Jack o' Lantern with lid and handle filled to the brim with candy. Just sit back and wait for the trick or treaters to arrive.
DIY or Don't item
DIY or Don't item
DIY or Don't
$30

auctionV2.input.startingBid

Keep your car looking great yourself with this bundle of car wash items- cleaners, conditioners, wash cloths and more. Or...let someone else do it with an $88 gift card to Canton Car Wash.
Family Fun item
Family Fun item
Family Fun
$30

auctionV2.input.startingBid

Enjoy dinner and a movie with the family. This basket includes four passes to Horizon Cinemas, one car pass to Benji's Drive-in, a $50 gift card to Enotria Restaurant, and snacks galore.
Movie Mania item
Movie Mania item
Movie Mania
$25

auctionV2.input.startingBid

Everything you need for family night at the movies. Hit the Benji's Drive-in with this car pass and cozy blanket then hit Horizon Cinemas with this four-pack of tickets. Snacks and drinks included in this fun basket.
Happy Fall, Y'all item
Happy Fall, Y'all item
Happy Fall, Y'all item
Happy Fall, Y'all
$40

auctionV2.input.startingBid

Fall is upon us and we are here for it! Celebrate the cooler season with a basket of fall goodies including fabric pumpkins, a pair of mugs, pumpkins spice wafers, an acorn canister, tea towels, a $50 gift card to Carson's Creekside, and a $25 gift card to Richardson's
Hit the Links item
Hit the Links item
Hit the Links
$40

auctionV2.input.startingBid

Golf anyone? This golfing experience includes 2 twosome passes for Geneva Farms Golf Course, a $60 range card to Top Dog Golf, and designer Troop 124 balls and tees.
Tea Gardens item
Tea Gardens
$30

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a stroll through Ladew Gardens (4 passes) and admire the topiaries, butterflies, and more. Basket also includes a bouquet of garden teas, two floral tea mugs, honey stirrers, and tea cookies.
Comfy, Cozy Christmas item
Comfy, Cozy Christmas item
Comfy, Cozy Christmas item
Comfy, Cozy Christmas
$30

auctionV2.input.startingBid

Get cozy this Christmas with the comfiest blanket, gourmet hot cocoa mixes, a pair of tree mugs with a matching cocoa canister, 2 tree tumblers, marshmallow stirrers, a cookie-scented Yankee candle, and a festive tea towel...all in a great Christmas basket.
Oh, Snap! item
Oh, Snap! item
Oh, Snap! item
Oh, Snap!
$30

auctionV2.input.startingBid

Get your Santa baking going in style with this ceramic mixing pitcher filled with cookie goodness. Includes cookie mixes, sprinkles, spatula and whisk, festive tea towel, cookie cutters, jumbo ceramic mug, and a Santa's Cookies Yankee candle.
Barber Shop Quartet item
Barber Shop Quartet
$40

auctionV2.input.startingBid

2 $35 gift certificates to Blue Spark Barber Shop, a grooming kit, body wipes, and snacks.
Fall in to Money item
Fall in to Money
$25

auctionV2.input.startingBid

Perfect fall wreath decorated with Maryland Lottery Scratch-off tickets- 15 tickets with a potential to win big!
How much wood would a ... item
How much wood would a ...
$50

auctionV2.input.startingBid

Stay warm this season with a 1/2 cord of seasoned black oak firewood split and donated by Huneke Forestry Services- will deliver to Baltimore or Harford Counties
Wine & Cheese item
Wine & Cheese item
Wine & Cheese
$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a wine tasting for two at Linganore Wineries which includes a cheese sampler board. Come home and replicate the experience with your own board, bottle of wine, and charcuterie staples such as olives, crackers, and spreads.
Dinner and a Show item
Dinner and a Show
$50

auctionV2.input.startingBid

2 tickets to any Center Stage Main Stage event plus a $50 gift card to Koco’s Pub for some delicious crab cakes. Perfect date night!
Bourbon Experience item
Bourbon Experience item
Bourbon Experience
$75

auctionV2.input.startingBid

Live the high life with a bottle of Eagle Rare single barrel bourbon (aged 10 years), whiskey decanter with 2 glasses, whisky chilling stones, 2 A. Fuente cigars, a cigar cutter and lighter.
Flower Power item
Flower Power
$30

auctionV2.input.startingBid

Fun sunflower basket filled with two great plants and 4 tickets to walk the Longwoods Gardens.
Road Tripping item
Road Tripping
$30

auctionV2.input.startingBid

Have a family adventure with a Catoctin Wildlife Preserve gift certificate (1 adult & 1 child pass), One car load to Bengies Drive-in, One year membership for the Baltimore Museum of Industry, and what road trip would be complete without snacks and candy?
Date Nights item
Date Nights
$70

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a six-pack of Cooked Crab Brewing Co. beer and a bottle of Boordy's Chardonnay. Dinner options include a $150 gift certifiacte to Nick's Fish House and 2 $25 gift cards to The Gourmet. Enjoy!!
BBQ Feast from Big Red item
BBQ Feast from Big Red
$125

auctionV2.input.startingBid

Dinner for 10! Choose two meats and three sides Meats: Brisket, Ribs, Pulled Pork, Wings, Boneless Chicken Thighs, Pulled Chicken Sides: Mac & Cheese, Cole Slaw, Bacon Green Beans, Brisket Baked Beans, Potato Salad, Cornbread The Tomko Family ($300 value) To be delivered on a mutually agreed upon date.
Ocean City Getaway item
Ocean City Getaway
$125

auctionV2.input.startingBid

Relax for a 3 night stay off season in North Ocean City away from the hustle and bustle. @ bedrooms, sleeps 6. On canal with boat slip. Excludes holidays; no smoking, no pets. The Kutcher Family ($300 value)
Beachmont Corn Maze item
Beachmont Corn Maze
$25

auctionV2.input.startingBid

Head out to Candyland at Beachmont. Prize include 4 tickets to the maze held Friday and Saturday til November 9, 2024

common:zeffyTipDisclaimerTicketing