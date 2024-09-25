ACE Foundation, Inc
eventClosed
PACTZ CONCESSIONS
addExtraDonation
$
Nachos
$3
Non Candy (additional cheese $1 extra. Thanks!)
Non Candy (additional cheese $1 extra. Thanks!)
seeMoreDetailsMobile
closed
Soft Pretzels
$4
Non Candy (additional cheese $1 extra. Thanks!)
Non Candy (additional cheese $1 extra. Thanks!)
seeMoreDetailsMobile
closed
Extra Nacho Cheese
$1
Non Candy
Non Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Hot Dogs
$2.50
Non Candy
Non Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Chips
$1
Non Candy
Non Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Peanut Butter Crackers
$1
Non Candy
Non Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Muffins (2 pack)
$2
Non Candy
Non Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Snickers
$2
Candy Bar
Candy Bar
seeMoreDetailsMobile
closed
M&M's
$2
Candy Bar
Candy Bar
seeMoreDetailsMobile
closed
Peanut M&M's
$2
Candy Bar
Candy Bar
seeMoreDetailsMobile
closed
Reece's Cups
$2
Candy Bar
Candy Bar
seeMoreDetailsMobile
closed
Hershey's Bar
$2
Candy Bar
Candy Bar
seeMoreDetailsMobile
closed
Air Heads (2/$1)
$1
Candy
Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Gummy Fruit Snacks (2/$1)
$1
Candy
Candy
seeMoreDetailsMobile
closed
Coke
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Bottled Diet Coke or Diet Dr Pepper
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Bottled Sprite
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Bottled Dr. Pepper
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Bottled Mellow Yellow
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Red Powerade
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Blue Powerade
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Orange Powerade
$3
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Water
$1
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
Coffee
$1
Drink
Drink
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout