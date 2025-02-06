מצוות כתיבת ספר תורה לע"נ הילד חיים מאיר מיללער ע"ה

5814 Park Ave

Montreal, Quebec H2V 4H3, Canada

פרנס שמחת הכנסת ספר תורה
$25,000
לנדב השמחה ולזכות לכל הברכות האמורות בתורה מתוך שמחה והרחבת הדעת תענוג ונחת וכל טוב סלה
פרנס הסעודה לכבודה של תורה
$10,000
לאכל לחם לפני האלקים ולזכות לכל הברכות האמורות בתורה מתוך הרחבת הדעת וכל טוב
עצי חיים
$7,200
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
מעיל לבן - ימים נוראים
$5,400
זכות ספר חומש שלם
$5,400
זכות סידרה שלימה בתורה
$2,999
יד כסף לספר תורה
$2,400
זכות פרשה מיוחדת
$1,800
זכות יריעה
$1,200
זכות עמוד
$500
זכות פרק
$360
זכות פסוק
$180
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing