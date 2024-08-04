eventClosed

Smyrna Presbyterian Church's Art Auction

3130 Atlanta Rd SE, Smyrna, GA 30080, USA

Night Lights item
Night Lights
$50

Framed photography by Jibri Morton.
Our Father item
Our Father
$50

Framed drawing by Claresa Smith. A young girl with folded arms in prayer to God, our Father.
A Candle item
A Candle
$10

This painting is done by Joy Powell. "Jesus spoke to them, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." John 8
Angel item
Angel
$10

Angel raining down fire painting by Livi Powell.
Portico item
Portico
$50

The SPC portico painted by Crystal Katrek.
Cool Guy item
Cool Guy
$10

3"x3" mini emoji canvas painting by Cora Fogarty.
I Love You item
I Love You
$10

3"x3" mini emoji canvas painting by Cora Fogarty.
Wires item
Wires
$10

3"x3" mini canvas painting of a laptop computer by Willa Fogarty.
The Forest item
The Forest
$10

Canvas painting by Ori Morton.
The Mountains of the South item
The Mountains of the South
$10

Canvas painting by Jediah Morton.
Something Midnight item
Something Midnight
$50

Large canvas acrylic pour painting by Alex Channel.
Humpback Whale Calf Breaching item
Humpback Whale Calf Breaching
$25

Photography of whale in Juneau, Alaska by Ed Gleason.
Dawes Glacier item
Dawes Glacier
$25

Photography of glacier in Endicott Arm, Alaska by Ed Gleason.
Mountains item
Mountains
$25

Photography of mountains near Skagway, Alaska by Ed Gleason.
Deer item
Deer
$25

Photography of deer at Cheatham Hill in Kennesaw, GA by Ed Gleason.
Triple Peak item
Triple Peak
$10

Three mountain landscape painting by Cora Fogarty.
Violet item
Violet
$10

Axolotl salamander painting by Willa Fogarty.
Splat item
Splat
$10

Abstract painting by Willa Fogarty.
Lord item
Lord
$10

Cross painting by Willa Fogarty.
Bees item
Bees
$25

Photography of bees in Green Meadows, Marietta by Ed Gleason.
Stellar Sea Lions item
Stellar Sea Lions
$25

Photography of sea lions in Sitka, Alaska by Ed Gleason.
Alaskan Brown Bear item
Alaskan Brown Bear
$25

Photography of bear in Fortress of the Bear Refuge in Sitka, Alaska by Ed Gleason.
Mountains item
Mountains
$25

Photography of mountains near Skagway, Alaska by Ed Gleason.
Children's Art item
Children's Art
$10

Painting on canvas by Micah Hoffer.
Sunset Painting item
Sunset Painting
$10

Painting on canvas by Paul Smit.
Children's Art item
Children's Art
$10

Painting on canvas by Hawk Hoffer.
Hope item
Hope
$10

Painting on canvas by Alice Smit.
Reflections item
Reflections
$50

Small throw blanket made with wool and silk. Hand-spun yarns woven on a tri-loom by Christie Poyo.
Star Quilt item
Star Quilt
$50

Quilt pieced and quilted by Beth Rogers. Twin size (approx. 70"x84").
John Calvin item
John Calvin
$50

Drawing on canvas by Leandro Passos.
The Sound of Heaven item
The Sound of Heaven
$50

Painting on canvas by Gabriella Passos.
Pears item
Pears
$50

Framed oil on canvas painting by Rob MacGregor.
Peaches item
Peaches
$50

Framed oil on canvas painting by Rob MacGregor.
Isaiah Calligraphy item
Isaiah Calligraphy
$50

Framed india ink by Rob MacGregor.
NGC 1300 item
NGC 1300
$50

Galaxy NGC1300 as viewed from the Hubble space telescope. Watercolor and gouache by Devin Smith.
Sailboats item
Sailboats
$50

Two sailboats at dock watercolor print by Devin Smith.
Hotel Du Palais item
Hotel Du Palais
$50

A sunset moment at the Hotel Du Palais De L'Isle Annecy in France. 12"x16" watercolor by Devin Smith.
Comet Punch item
Comet Punch
$10

Pokémon character drawing on canvas by Joshua Poyo.
Church Window item
Church Window
$10

Drawing on canvas by Lydia Norvell.
Cross at Sunset item
Cross at Sunset
$10

Painting on canvas by Ethan Laverock.
Sunny Rainbows item
Sunny Rainbows
$10

Painting on canvas by Madison Leia Smith.
Rain and Waves item
Rain and Waves
$10

Painting of a storm scene on canvas by Madison Leia Smith.
Flowers in August item
Flowers in August
$50

Dutch inspired floral still life painting on canvas by Karen Kee.
Apple Tree item
Apple Tree
$10

Painting of a boy and an apple tree on canvas by Timmy Poyo.
I Love Turtles item
I Love Turtles
$10

A painting on canvas of a turtle swimming underwater by Maxwell Smith.
Color Bomb item
Color Bomb
$10

Tempra paint on canvas by Harper Myers.
Professional Liam item
Professional Liam
$10

Tempra paint on canvas by Liam Myers.
Real Apple Tree and Not Real Apple Tree item
Real Apple Tree and Not Real Apple Tree
$10

Tempra paint on canvas by Liam Myers.
The Church item
The Church
$10

Tempra paint on canvas by Paton Myers.
The Coffee Shop item
The Coffee Shop
$10

Painting on canvas by Jasmine Valcin.
The Giving Tree item
The Giving Tree
$50

Acrylic on canvas by Meredith Myers.
Planet 1 item
Planet 1
$10

Painting on canvas by David Thelen.
Planet 2 item
Planet 2
$10

Painting on canvas by David Thelen.
Cat Dragon item
Cat Dragon
$10

A painting on canvas by Elizabeth Thelen.
Imaginary Planet item
Imaginary Planet
$10

A painting on canvas by Elizabeth Thelen.
Home item
Home
$10

Painting on canvas by Keller Lee.
Rainbow item
Rainbow
$10

A painting on canvas by Gabrielle Valcin.
Maison Conservartiste item
Maison Conservartiste
$50

$1,000 gift voucher to this online art gallery. Donated by Anna Pingel.
Mixing/Salad Bowl item
Mixing/Salad Bowl
$50

White speckled mixing or salad bowl by Monica Jacobson
The Skyfall of Nighttime item
The Skyfall of Nighttime
$10

Painting of a cabin by a mountain at nighttime by Yena King.

