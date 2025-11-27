Bosnian Islamic Center
Dan Drzavnosti Sponsors & Vendors
Zlatni Sponzor
$2,000
1 VIP sto (10 mjesta)
sa prioritetnim mjestom blizu bine
Priznanje na ekranu
tokom programa
Logo ili ime na plakatu i svim digitalnim promocijama
Ćevapi (10 komada), 1 piće, 1 kafa i 1 desert po osobi
Zahvala voditelja programa
tokom večeri
Logo firme na ulaznom panou događaja
1 VIP sto (10 mjesta)
sa prioritetnim mjestom blizu bine
Priznanje na ekranu
tokom programa
Logo ili ime na plakatu i svim digitalnim promocijama
Ćevapi (10 komada), 1 piće, 1 kafa i 1 desert po osobi
Zahvala voditelja programa
tokom večeri
Logo firme na ulaznom panou događaja
More details...
Add
Srebreni Sponzor
$1,000
1 sto (10 mjesta)
Priznanje na ekranu
tokom programa
Logo ili ime na plakatu i digitalnim promocijama
Zahvala tokom programa
1 sto (10 mjesta)
Priznanje na ekranu
tokom programa
Logo ili ime na plakatu i digitalnim promocijama
Zahvala tokom programa
More details...
Add
Bronzani Sponzor
$500
Pola stola (5 mjesta)
Priznanje na ekranu
tokom programa
Logo ili ime na plakatu događaja
Pola stola (5 mjesta)
Priznanje na ekranu
tokom programa
Logo ili ime na plakatu događaja
More details...
Add
Vendor
$100
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue