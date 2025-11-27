Dan Drzavnosti Sponsors & Vendors

Zlatni Sponzor
$2,000
  • 1 VIP sto (10 mjesta) sa prioritetnim mjestom blizu bine
  • Priznanje na ekranu tokom programa
  • Logo ili ime na plakatu i svim digitalnim promocijama
  • Ćevapi (10 komada), 1 piće, 1 kafa i 1 desert po osobi
  • Zahvala voditelja programa tokom večeri
  • Logo firme na ulaznom panou događaja
Srebreni Sponzor
$1,000
  • 1 sto (10 mjesta)
  • Priznanje na ekranu tokom programa
  • Logo ili ime na plakatu i digitalnim promocijama
  • Zahvala tokom programa
Bronzani Sponzor
$500
  • Pola stola (5 mjesta)
  • Priznanje na ekranu tokom programa
  • Logo ili ime na plakatu događaja
Vendor
$100

