Fenixia Foundation Inc

Hosted by

Fenixia Foundation Inc

About this event

Dance a Thon Tickets

Gymnasium

43900 San Pablo Ave, Palm Desert, CA 92260, USA

Rhinestone Pass - Best Value JULY ONLY
$50
Available until Jul 31

Dance-a-thon Entrance, Food Ticket (Hot Dog/Drink or Taco/Drink), Swag Bag and 30 Raffle Tickets (Total Value of Package $200)

Bandana Pass
$30
Available until Jul 31

Dance-a-thon Entrance and 20 Raffle Tickets (Total Value of Package $175)

Lasso Pass:
$20
Available until Jul 31

Dance-a-thon Entrance and 10 Raffle Tickets (Total Value of Package $75)

Howdy Pass
$50

Dance-a-thon Entrance, Food Ticket (Hot Dog/Drink or Taco/Drink), and 5 Raffle Tickets (Total Value of Package $60)

Cactus Pass
$25

Dance-a-thon Entrance and 1 Raffle Tickets (Total Value of Package $30)

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