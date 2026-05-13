Dance a Thon Tickets

About this event
Dance-a-thon Entrance, Food Ticket (Hot Dog/Drink or Taco/Drink), Swag Bag and 30 Raffle Tickets (Total Value of Package $200)
Dance-a-thon Entrance and 20 Raffle Tickets (Total Value of Package $175)
Dance-a-thon Entrance and 10 Raffle Tickets (Total Value of Package $75)
Dance-a-thon Entrance, Food Ticket (Hot Dog/Drink or Taco/Drink), and 5 Raffle Tickets (Total Value of Package $60)
Dance-a-thon Entrance and 1 Raffle Tickets (Total Value of Package $30)
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