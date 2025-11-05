Offered by

DASH Center Season Ticket Holder

Premier Supporter
$500

Valid for one year

• 2 Tickets to Daddy-Daughter Dance Fundraiser (add’l tickets $25)

• 2 Tickets to Warbucks Gala Fundraiser

• 2 Tickets to Annie (A-Tier Seating)

• Family 4-Pack to Spiritual Family Fun Day

• 2 Tickets to Lip Sync Battle 2026

• 4 Tickets to Spring & Winter Recitals

• Exclusive DASH Center Supporter Merchandise

Patron Supporter
$300

Valid for one year

• 2 Tickets to Daddy-Daughter Dance Fundraiser (add’l tickets $25)

• 1 Ticket to Warbucks Gala Fundraiser

• 1 Ticket to Annie (Tier B Seating)

• Family 4-Pack to Spiritual Family Fun Day

• 1 Ticket to Lip Sync Battle 2026

• 2 Tickets to Spring & Winter Recitals

• Exclusive DASH Center Supporter Merchandise

Community Supporter
$100

Valid for one year

• 1 Ticket to Daddy-Daughter Dance Fundraiser (add’l tickets $25)

• 1 Ticket to Annie (Tier C Seating)

• 1 Pass to Spiritual Family Fun Day

• 1 Ticket to Lip Sync Battle 2026

• 1 Ticket to Spring & Winter Recitals

• Exclusive DASH Center Supporter Merchandise

