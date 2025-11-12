Mariah's Miracle

Mariah's Miracle

Dash for Dreams 5k + Fun Run - 2026

420 Estrella Pkwy

Goodyear, AZ 85338, USA

Dreamer Sponsor
$1,500

Logo on t-shirt (given to every participant); Logo on banner; Company logo and link tagged on Mariah’s Miracle website and event page; Recognition on social media; Sponsor call-outs throughout race; Four (4) participant registrations; 10% discount on additional participant; Opportunity for vendor table at event.

Presenting Sponsor
$5,000

All benefits of Dreamer Sponsorship, plus:
Company name recognized as "2026 Mariah’s Miracle Dash for Dreams 5k and Fun Run presented by…”
Title logo placement on banner

Dessert Sponsor
$1,000

Company logo & link tagged on Mariah’s Miracle website and event page
Premium logo placement on sponsor banner
Recognition on social media

Music Sponsor
$500

Banner placement in front of entertainment area;
Premium logo placement on sponsor banner.

Water Sponsor
$500

Banner placement on water table;
Premium logo placement on sponsor banner

Medal Sponsor
$750

logo on lanyard of each medal given to every participant
Premium logo placement on sponsor banner

