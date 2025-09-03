DAV Chapter 18 Carlton County

DAV Chapter 18 Carlton County

DAV BIG RIB RUN

210 Arch St

Cloquet, MN 55720, USA

$20

Ticket includes meal and prize entry, do not need to be present to win**

Menu: smoked ribs, potato bar, corn, coleslaw

Prizes:
2025 POLARIS SPORTSMAN 450

CUSTOM ARCHERY GIFT

A.W. KUETTEL FIRE RING

GIFT

AND MORE!!


**BY PURCHASING ONLINE, YOU CAN PAY EXACTLY WHAT THE TICKET COSTS. TO AVOID ZEFFY'S "CONTRIBUTION FEE" SURCHARGE AT THE CHECKOUT PAGE, SIMPLY SELECT 0$


