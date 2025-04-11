Hosted by

Bid for a Cause- Support the Davis Y!

Pickleball Lessons and Paddle with Pat Fox (Value $525) item
$200

Starting bid

Five 1 hour private lessons at the Davis Y. Fine tune your skills: Receive a full assessment of personal skills Learn to: Think the Game (mental approach), Do's and Dont's of Doubles, Learn New Shots & Black CPX Max Paddle & cover (Value $170)
Sun Life Marinas Full Day Party Barge (Value $550)
$250

Starting bid

Make waves with a full day on Lake Loudon aboard a Sun Life Marinas Party Barge! This silent auction item offers you and your crew the perfect way to soak up the sun, swim, and cruise in style. Ideal for birthdays, celebrations, or a relaxing day with friends and family. Fuel not included. Reservation required; subject to availability.
Josh Heupel Autographed Football (Value $350)
$125

Starting bid

Own a piece of Volunteer history with this officially autographed football signed by University of Tennessee Head Football Coach Josh Heupel. A must-have for any UT fan or collector, this item celebrates the leadership and legacy of one of college football’s most dynamic coaches. Display it proudly in your home, office, or fan cave!
Tony Vitello Autographed Baseball (Value $150)
$50

Starting bid

Score a home run for your memorabilia collection with this baseball signed by Tennessee Baseball Head Coach Tony Vitello. A standout leader in college baseball, Coach Vitello has taken the Vols to new heights. This collector’s item is perfect for any UT fan or sports enthusiast looking to celebrate the spirit of Volunteer baseball.
Autographed UT Baseball Team Baseball (Value $150)
$65

Starting bid

Score a true collector’s item with this official 2025 baseball autographed by the University of Tennessee Baseball Team. Featuring signatures from some of the Vols’ standout players, this keepsake captures the spirit and talent of one of the most exciting programs in college baseball. A must-have for any devoted UT fan or sports memorabilia enthusiast!
Neyland Stadium Framed Painting (Value $300) item
Neyland Stadium Framed Painting (Value $300)
$125

Starting bid

Celebrate the spirit of Tennessee football with this exquisite hand-painted depiction of Neyland Stadium. Expertly framed by Olde Concord Gallery, this artwork captures the vibrant energy and tradition of game day in Knoxville. Whether you're a lifelong Vols fan or an art enthusiast, this piece offers a unique blend of collegiate pride and artistic craftsmanship. Perfect for home or office display, it's a timeless tribute to one of college football's most iconic venues.
Urban Air Birthday Party Pack (Value $350)
$125

Starting bid

Take birthdays to new heights with this action-packed party package from Urban Air Adventure Park! Valued at $350, this certificate includes everything you need to throw an unforgettable celebration—access to attractions, a private party room, and more. Perfect for kids ready to jump, climb, and soar through an epic day of fun. Reservation required; subject to availability.
Fox Den Round of 4 + 2 Golf Cart Rentals (Value $920)
$400

Starting bid

Enjoy a memorable day on the green at Fox Den Country Club, one of Knoxville’s premier private golf clubs. This silent auction package includes a round of golf for four players and two golf cart rentals. Treat yourself or entertain guests with this exclusive experience on a beautifully maintained championship course. Tee times subject to availability.
Avalon CC Round of 4 Golf + 2 Carts (Value $340)
$150

Starting bid

Treat yourself and three guests to a premier golf experience at Avalon Country Club. This package includes a round of golf for four players and two golf cart rentals on one of East Tennessee’s most scenic and challenging courses. Perfect for a relaxing day with friends, client entertainment, or a special occasion. Tee time required; subject to availability.
SWTHZ 5-Session Package (Value $240)
$100

Starting bid

Recharge your body and mind with a 5-session wellness package from SWTHZ, Knoxville’s premier infrared sauna and wellness studio. Enjoy the benefits of infrared heat therapy, including detoxification, stress relief, and improved circulation. Whether you're focused on recovery or relaxation, this package is your ticket to feeling your best. Sessions must be used within one year of activation.
Water Into Wine Vino Basket & Gift Card (Value $300)
$125

Starting bid

Unwind in style with this indulgent package from Water Into Wine. The Vino Basket includes two carefully selected bottles of wine, two elegant stemless wine glasses, and a cozy branded t-shirt—perfect for a relaxing night in or a thoughtful gift. Plus, enjoy a $100 gift card to experience their exceptional food and wine bar in person. Cheers to good taste and great company!
Extreme Party Pack Extravaganza ($590+ Value) item
Extreme Party Pack Extravaganza ($590+ Value)
$250

Starting bid

Get ready to host the party of the year with this action-packed Extreme Party Pack! Enjoy a 2-hour Godolphin Party experience ($350 value) featuring professional face painting and balloon animals that will keep kids smiling for hours. Add even more excitement with a Go Party Barn! bounce house rental ($200 value), and satisfy everyone's sweet tooth with a 10" Bundt Cake from Nothing Bundt Cakes ($40 value). It’s everything you need for an unforgettable celebration—fun, flair, and frosting included!
Summer Bundle at MediSpa at Choto
$175

Starting bid

Refresh your summer glow with this luxurious bundle from MediSpa at Choto! Enjoy 20 units of Botox to smooth fine lines, paired with a dermatologist-approved sunscreen to protect your skin all season long. Top it off with a relaxation candle for the perfect touch of self-care. Whether you're prepping for a vacation or just treating yourself, this bundle has everything you need to feel confident and radiant.
Adam Parsons Watercolor Framed Art (Value $500)
$155

Starting bid

Celebrate the whimsical beauty of nature with “Um,” an original piece by Adam Parsons from his Planting Embrace series. This hand-rendered artwork features a vibrant, carefully balanced arrangement of fruit—including pomegranate, limes, cantaloupe, bananas, and blackberries—assembled in a serene, meditative form. Full of color, symmetry, and botanical detail, this piece invites viewers to pause, reflect, and appreciate the playful harmony found in the natural world. A striking addition to any collection. Framed by Olde Concord Gallery
Liberty Puzzle “Valley of Rhyme” (Value $145)
$80

Starting bid

Experience the charm of Adam Parsons’ whimsical world with “Valley of Rhyme,” a handcrafted wooden puzzle produced by the renowned Liberty Puzzles. This extra-large 650-piece puzzle measures 14.5 x 20.75 inches and features intricate laser-cut pieces and stunning detail, true to Liberty’s artisan quality. A delightful challenge for art lovers and puzzle enthusiasts alike, it’s as enjoyable to assemble as it is to display. A collectible piece that blends storytelling and craftsmanship in every piece.
Salsa & Bachata Dance Lessons for Two (Value $394)
$170

Starting bid

Spice up your step and ignite your rhythm! Enjoy an exciting experience with Salsa and Bachata dance lessons for two in Knoxville — the perfect date night, friends' outing, or new adventure for dance lovers of all levels. Led by professional instructors at SalsaKnox Dance Company, these lessons will have you moving with confidence, connection, and Latin flair in no time. Whether you're brand new or brushing up your skills, this package offers both fun and technique in an energetic, welcoming environment.
"Social Graces" Liberty Wooden Jigsaw (Value $125) item
"Social Graces" Liberty Wooden Jigsaw (Value $125)
$70

Starting bid

Indulge in the timeless art of puzzling with the exquisite "Social Graces" wooden jigsaw puzzle from Liberty Puzzles. This handcrafted masterpiece features a vibrant floral arrangement by artist Sarah Gentry, capturing the essence of elegance and charm. Item Details: Piece Count: 576 Dimensions: 13.75" x 17.5" Material: 1/4" thick premium wood Crafted in: Boulder, Colorado Release Date: May 2022 Artist: Sarah Gentry Liberty Puzzles +13
Thomas Kinkade, Evening Service, s/n lithograph # 75/950
$200

Starting bid

Thomas Kinkade – Evening Service Signed & Numbered Lithograph (#75/950), 24" x 31" Rare Early Work – Dated 1985 Retail Value + Frame $600 Own a piece of art history with this rare, early edition by the “Painter of Light,” Thomas Kinkade. Evening Service is a serene and beautifully detailed 1985 lithograph, signed and numbered (#75/950), and highly sought after by collectors. At 24" x 31", this limited edition is one of Kinkade’s earliest published works, making it an exceptional and hard-to-find treasure for any fine art enthusiast.
Melanie Taylor Kent,  Wizard of Oz, lithograph 44"x 32&1/2" item
Melanie Taylor Kent,  Wizard of Oz, lithograph 44"x 32&1/2"
$150

Starting bid

Value $600 Celebrate the magic of a cinematic classic with this framed, signed limited edition lithograph by acclaimed artist Melanie Taylor Kent. Known for her whimsical and richly detailed works, Kent captures the unforgettable journey down the Yellow Brick Road in this colorful tribute to The Wizard of Oz. Measuring 44" x 32.5", this professionally framed piece is ready to be the focal point of any room and a treasure for collectors and fans alike.
Rick Terry Jewelry White Silver (Value $115) item
Rick Terry Jewelry White Silver (Value $115)
$60

Starting bid

Add timeless elegance to your jewelry collection with these stunning Lady’s White Sterling Silver Southern Gates Terrace Hazel Earrings (25x18mm). A classic design with Southern charm—perfect for any occasion!
Full Makeover (Value $350) item
Full Makeover (Value $350)
$105

Starting bid

Full makeover includes Exterior: Deep hand wash Deep wheel cleaning Bugs Removal Iron Decon Removal Clay Bar Treatment Engine Bay Detail Sealant Wax (3 month coverage) Trim restoration Tire Shine Interior: Deep plastic steam clean Leather, Plastic, Vinyl protection Shampooing Seats & Carpet Pet hair removal Gentle headliner clean Germ/ odor Elimination Contact Hank Burris (865) 805-7191
Raised Herb Planter Box (Value $175)
$80

Starting bid

Bring charm and function to your garden, patio, or porch with this handcrafted Raised Herb Planter Box. Measuring 44" x 50" wide and standing 34" tall with a 13" deep bed, this beautiful piece is perfect for growing herbs, vegetables, or flowers without the strain of bending or kneeling. Built by Nevels Handyman & Flooring, it features a durable wood frame with a lined interior for easy planting and maintenance. Ideal for beginners and seasoned gardeners alike! Donated by Nevels Handyman & Flooring | 865-310-9761
Private Wine Class for 20- Total Wine & More (Value $600) item
Private Wine Class for 20- Total Wine & More (Value $600)
$150

Starting bid

Treat your friends, family, and fellow wine lovers to a private wine class for up to 20 people in the classroom of our store Total Wine & More will host an event that is certain to impress you and your guests. Enjoy a tour of the land, and learn about the famed appellations and grape varietals that make each region so unforgettable. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. One of our wine experts will present and discuss each delicious wine during your two-hour class, which can be arranged as a seated class-style or more casual walk-around event. Total Wine & More will provide all necessary stemware and educational handouts for tasting notes. Value - $600
4-week Beginner Improv Class (Value $200)
$75

Starting bid

Unleash your creativity and boost your confidence with this 4-week improv class from Knoxville’s own Manatee Vanity Improv Group! Perfect for beginners or seasoned performers, this fun and supportive course will help you think on your feet, sharpen your communication skills, and maybe even make you laugh till you cry. No experience needed—just bring your curiosity and a sense of humor!
10 Play Passes to Smart Toys and Books (Value $80) item
10 Play Passes to Smart Toys and Books (Value $80)
$20

Starting bid

Let the fun begin! Treat the little ones in your life to hours of imaginative play with 10 Play Passes to Smart Toys and Books — Knoxville’s favorite destination for hands-on, educational fun. These passes grant entry to the store’s incredible indoor play area, designed to engage young minds through creative, interactive play in a safe and enriching environment. Perfect for parents, grandparents, or caregivers looking to spark joy and discovery in their child’s day!
3 Ridges Golf Course Round for 4, 2 carts (Value $224) item
3 Ridges Golf Course Round for 4, 2 carts (Value $224)
$90

Starting bid

Tee up for a great day on the green! Enjoy a round of golf at Three Ridges Golf Course, one of Knoxville’s premier public golf destinations. Known for its scenic beauty, well-maintained fairways, and challenging layout, this course is a favorite among golfers of all skill levels. Whether you're a seasoned player or just looking for a relaxing day outdoors, Three Ridges offers an exceptional golfing experience just minutes from the city.
Cavender Boots (Value $189) item
Cavender Boots (Value $189)
$90

Starting bid

Step into western style with a pair of high-quality Cavender’s cowboy or riding boots, valued up to $189. The winning bidder can choose from a wide selection of men’s or women’s styles and sizes—perfect for work, the rodeo, or a night out. Known for comfort, craftsmanship, and authentic flair, Cavender’s boots are a timeless addition to any wardrobe. Saddle up and claim your perfect pair!
PGA Superstore Golf and Tennis Membership (Value $300)
$125

Starting bid

Take your game to the next level with a PGA TOUR Superstore Players’ Club Plus Membership! Enjoy daily access to high-tech indoor driving ranges, a free club fitting and lesson each year, and exclusive tennis perks like 50% off racquet restringing. With gear discounts, loyalty rewards, and priority services, this membership is perfect for golf and tennis enthusiasts ready to train like the pros.
William St. George, Floral, s/n lithograph, #4/500. 28" x 28 item
William St. George, Floral, s/n lithograph, #4/500. 28" x 28
$120

Starting bid

William St. George – Floral Signed & Numbered Lithograph (#4/500), 28" x 28" Retail Value: $400 Add elegance and color to your space with this beautiful signed and numbered limited edition lithograph by William St. George, titled Floral. Measuring 28" x 28", this piece is #4 of only 500 created, showcasing St. George’s vibrant and expressive style. A perfect addition to any home or office, this collectible artwork brings a fresh, artistic touch to any room.
Bloom Functional Wellness Nutrition Bundle (Value $300) item
Bloom Functional Wellness Nutrition Bundle (Value $300)
$125

Starting bid

Invest in your well-being with the Nutrition Bundle from Bloom Functional Wellness in Maryville, TN. This personalized package includes a comprehensive nutrition assessment and two follow-up sessions with licensed dietitian Kacy Bartow, MS, RDN. Whether you're navigating gut health, hormone balance, or optimizing everyday nutrition, Kacy provides individualized, root-cause guidance to help you feel your best. A thoughtful gift for yourself or someone ready to take control of their health with expert support.
Reflections at Daybreak by Ron Williams, AP # 13/75 item
Reflections at Daybreak by Ron Williams, AP # 13/75
$150

Starting bid

Ron Williams – Reflections at Daybreak Artist Proof #13/75, 31" x 41" Retail Value: $400–$450 Experience the tranquil beauty of nature through Reflections at Daybreak, a serene and skillfully rendered piece by artist Ron Williams. This Artist Proof (A/P #13 of only 75) offers collectors a rare and valuable edition, often reserved for the artist's personal use or closest patrons. At 31" x 41", this striking artwork makes a bold and peaceful statement in any room. Professionally framed and ready to display.
Mary Kay Beauty Basket (Value $60)
$25

Starting bid

Treat your skin to luxury with this beautifully curated Mary Kay Skincare Basket, generously donated by Mary Kay Independent Beauty Consultant Nicole Sanchez. Packed with a variety of top-rated skincare essentials—from cleansers and moisturizers to masks and serums—this basket offers a complete self-care experience. Whether you're refreshing your routine or gifting someone special, enjoy radiant results with trusted Mary Kay quality and Nicole’s expert touch.
BizExit Business Evaluation (Value $1500)
$500

Starting bid

Our mission is to provide client focused services to help business owners build value, maximize cash flow, enhance and protect assets, and increase productivity. We accomplish this using a consultative, multi-disciplinary approach using advisory, financial, insurance, and specialized intermediary resources to prepare businesses for sale, acquisition, or transfer to next generation owners.
Firestone Full-Service Oil Change (Value up to $150)
$50

Starting bid

Keep your engine running smoothly with a Full-Service Oil Change from Firestone Complete Auto Care. This comprehensive service includes up to 5 quarts of premium motor oil, a new oil filter, and a 19-point courtesy inspection to ensure your vehicle is in top condition. Additional services include topping off essential fluids, checking tire pressure, and inspecting belts and hoses. With a value of up to $150, this package offers peace of mind and expert care for your vehicle
Honey Baked Ham $50 Gift Card item
Honey Baked Ham $50 Gift Card
$25

Starting bid

Whether it’s a holiday feast or a weeknight treat, this $50 Honey Baked Ham gift card is perfect for premium ham, turkey, sides, and desserts. Taste the tradition!
Max Living Chiropractic Basket (Value $400)
$120

Starting bid

Marble City Chiropractic's Max Greens -Supplements Cell Repair-Supplements Optimal Omegas-Supplements Max Fit-Supplements B Complex-Supplements Stress Rx-Supplements CoQ10-Supplements Joint Health -Supplements LMNT electrolyte salts x 5 Patient Referral Card Valued @ $100 MCFC T Shirt $20
Broken 2 Beautiful Green Jewelry Set (Value $45)
$15

Starting bid

Turn heads with this handmade 3-piece set featuring earthy green tones and elegant bronze accents. Includes a multi-strand beaded necklace with an intricate pendant, matching bracelet, and dangle earrings. A beautiful statement with a story of restoration and purpose.
Food City Chocolate Basket (Value $40) item
Food City Chocolate Basket (Value $40)
$15

Starting bid

Satisfy your sweet tooth with this irresistible assortment of premium chocolates, perfect for sharing—or keeping all to yourself! 🍫 A delicious treat for any chocolate lover.
Susan Mink Colclough Evening Song, s/n lithograph 37"x 31" item
Susan Mink Colclough Evening Song, s/n lithograph 37"x 31"
$125

Starting bid

Susan Mink Colclough – Evening Song Signed & Numbered Lithograph, 37" x 31" Retail Value: $400 Add elegance and emotion to your art collection with Evening Song by Susan Mink Colclough. This signed and numbered lithograph captures the artist’s distinctive style—graceful, contemplative, and rich with warmth. Measuring 37" x 31", this piece makes a stunning visual impact and is perfect for collectors of contemporary figurative art. Professionally framed and display-ready.

